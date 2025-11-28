Какая будет зима в Украине: синоптики дали неожиданный прогноз

Эксперты-митерологи обнародовали первые оценки климатических условий на зимний сезон 2025-2026 годов в Украине, опираясь на данные ведущих глобальных центров, таких как NOAA, ECMWF и CMCC. По их расчетам, по всей Европе, включая Украину, ожидается мягкая зима со среднемесячными температурами на 0,7–1,6 °C выше климатической нормы.

Это подтверждает многолетнюю динамику потепления, хотя эпизодические холодные волны все же возможны с потенциальными морозами до -20 °C. Об этом пишет NV.

Стоит ли ждать экстремальных морозов?

Из-за ускоренного глобального потепления в Украине экстремальные холода ниже -30...-35 °C, характерные для ХХ века, становятся редкостью - они случались почти каждый год, но теперь это маловероятно. Продолжительность настоящей метеорологической зимы (когда температура стабильно держится ниже 0 ° C) сокращается, а на юге и в Крыму иногда зима вообще "пропускается": осень переходит прямо весной. Количество снежных дней и толщина покрова также миниатюризируется.

Однако для сезона 2025-2026 годов митерологи прогнозируют несколько более холодную погоду по сравнению с предыдущими 4-6 зимами, с большей снежностью. Периоды сильных морозов возможны в январе и начале февраля, особенно в северных, восточных и западных регионах: ночные температуры могут опускаться до -20...-25°C. Такие "холодные провалы" будут продолжаться 1–2 недели, делая отдельные месяцы близкими к норме или даже более холодными, в то время как другие будут аномально теплыми. Рекорды тепла маловероятны, кроме единичных дней с обновлением суточных максимумов в городах.

Осадки и снег: чего ждать?

С декабря 2025 по февраль 2026 года осадки в Украине превысят прошлогодние показатели — ожидается значительное увеличение объема. Распределение твердого (снег, крупа) и жидкого (дождь, туман) осадка будет примерно равным по 50%. Снегопады станут чаще, чем в прошлом году, но устойчивый покров вряд ли образуется на юге, Закарпатье или в центре страны — там снег быстро тает.

Эксперты предупреждают о рисках опасных явлений: гололедица, туманы и налипание мокрого снега на провода и деревья, что может осложнить движение и безопасность. Декабрь, как первый зимний месяц, вероятно, будет теплее нормы на 2 °C: на юге и Закарпатье — 0...+2 °C, в Крыму до +6 °C, на остальной территории — -1...-5 °C. Метеорологическая зима начнется после устойчивого перехода температуры через 0 °C в сторону понижения, вероятно, в третьей декаде декабря с первыми снегами и небольшими морозами.

Напомним, мы уже писали, каким будет первый месяц зимы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!