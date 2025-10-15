Какая категория студентов не потеряет право на отсрочку с 1 января 2026 года

Готовятся новые правила, призванные упорядочить вопрос предоставления отсрочки от мобилизации для студентов. Их главная цель — устранить предыдущие пробелы в законодательстве и четко определить, кто имеет право на такую отсрочку.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет subota.

Отсрочка от мобилизации останется в силе для студентов дневной и дуальной формы обучения, но только при определенных условиях. В частности, обучение должно быть начато не позднее года, когда лицу исполняется 25 лет. К примеру, если студенту исполнилось 25 в 2025 году и он поступил в университет в том же году, право на отсрочку сохраняется. Если же вступление состоялось позже, это право теряется.

Также отсрочка предоставляется только в случае, если получается более высокий уровень образования, чем предыдущий (например, после колледжа - бакалавриат, после бакалавриата - магистратура). В то же время обучающимся для получения второго высшего образования отсрочка не предусмотрена.

Еще одним условием является непрерывность обучения без академических отпусков, повторных зачислений или многочисленных пересложений. Дуальная форма обучения подразумевает сочетание теоретических занятий в университете с практической работой на предприятии.

