Какие автомобили имеют надежные турбодвигатели: эксперты назвали ряд моделей

Американское издание HotCars составило рейтинг производителей, чьи турбированные двигатели обрели культовый статус благодаря сочетанию фантастической прочности, огромного запаса для тюнинга и реальной долговечности. Эти моторы не просто выдерживают сотни тысяч километров – их можно "накачивать" до 1000+ л.с. и они все равно продолжают работать.

1. Toyota – абсолютный король крепости

2JZ-GTE (Supra MK4) – чугунный блок, сверхпрочные шатуны и коленвал. На стоковых "внутренностях" легко держит 1000–1500 л.с.

(Supra MK4) – чугунный блок, сверхпрочные шатуны и коленвал. На стоковых "внутренностях" легко держит 1000–1500 л.с. 1KD-FTV (дизель, Hilux/Prado) — "миллионник", выживающий в самых жестких условиях Африки и Ближнего Востока даже при минимальном обслуживании.

2. Nissan – японская классика тюнинга.

RB26DETT (Skyline GT-R R32-R34) - на оригинальных поршнях и шатунах до сих пор выдают 800-1000 л.с.

(Skyline GT-R R32-R34) - на оригинальных поршнях и шатунах до сих пор выдают 800-1000 л.с. VR38DETT (R35 GT-R) – двигатель ручной сборки, который в модифицированных версиях превышает 2000 л.с. и при этом сохраняет ежедневную надежность.

3. Mitsubishi — король раллийных 4-цилиндровых.

4G63T (Lancer Evolution IV–IX) — железный блок, прочнее многих V8. На стоковых деталях – 500–600 л.с. без проблем.

(Lancer Evolution IV–IX) — железный блок, прочнее многих V8. На стоковых деталях – 500–600 л.с. без проблем. 4B11T (Evo X) — алюминиевый блок, но унаследовал генетику предшественника и легко держит 450–700 л.с.

4. Subaru – оппозитная легенда

EJ20/EJ25 (Impreza WRX STI) – несмотря на "болезнь прокладок ГБЦ", основа двигателя чрезвычайно прочна. Многие экземпляры с пробегом 400-500 тыс. км до сих пор ездят с 500+ л.с.

(Impreza WRX STI) – несмотря на "болезнь прокладок ГБЦ", основа двигателя чрезвычайно прочна. Многие экземпляры с пробегом 400-500 тыс. км до сих пор ездят с 500+ л.с. FA24DIT (новый WRX) – современная эволюция с лучшим тепловым режимом и еще большим запасом прочности.

5. Porsche – немецкая точность на грани суперкара

Mezger (911 Turbo 996/997) – оппозитная "шестерка" с сухим картером, которую тюнеры разгоняют до 800–1000 л.с. без замены "внутренностей".

(911 Turbo 996/997) – оппозитная "шестерка" с сухим картером, которую тюнеры разгоняют до 800–1000 л.с. без замены "внутренностей". 9A2 Evo (992 Turbo S) – заводские 650 л.с., а после чип-тюнинга – 800–900 л.с. с гарантийной надежностью.

6. BMW – от культового N54 до идеального B58

N54 (335i, 135i, Z4) – первый массовый рядный 6-цилиндровый турбомотор BMW, который на стоковых турбинах и поршнях держит 600–700 л.с.

(335i, 135i, Z4) – первый массовый рядный 6-цилиндровый турбомотор BMW, который на стоковых турбинах и поршнях держит 600–700 л.с. B58 (M240i, M340i, Supra A90) – устранил все слабые места предшественника и сейчас считается одним из самых надежных и мощных серийных турбомоторов XXI века. 700-800 л.с. – обычная цифра для ежедневных машин.

7. Volvo – шведские "миллионники"

B230FT (классические 740/940 Turbo) и T5 (5-цилиндровые 850, S60, V70) – моторы, на которых регулярно преодолевают 600–800 тыс. км и даже 1 млн км.

(классические 740/940 Turbo) и (5-цилиндровые 850, S60, V70) – моторы, на которых регулярно преодолевают 600–800 тыс. км и даже 1 млн км. После простого чип-тюнинга и турбины больше выдают 400-500 л.с. при пробеге за 500 тыс. км.

Если вы ищете подержанный автомобиль с турбомотором, который не только доедет до миллиона километров, но и позволит безболезненно выжать 600-1000 л.с., выбирайте любой двигатель из этого списка. Эти агрегаты уже давно доказали, что "турбо" и "надежность" могут быть синонимами.

