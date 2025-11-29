Які автомобілі мають надійні турбодвигуни: експерти назвали низку моделей

Американське видання HotCars склало рейтинг виробників, чиї турбовані двигуни здобули культовий статус завдяки поєднанню фантастичної міцності, величезного запасу для тюнінгу та реальній довговічності. Ці мотори не просто витримують сотні тисяч кілометрів — їх можна "накачувати" до 1000+ к.с. і вони все одно продовжують працювати.

Про це написав Hot Cars.

1. Toyota — абсолютний король міцності

2JZ-GTE (Supra MK4) — чавунний блок, надміцні шатуни й колінвал. На стокових "нутрощах" легко тримає 1000–1500 к.с.

(Supra MK4) — чавунний блок, надміцні шатуни й колінвал. На стокових "нутрощах" легко тримає 1000–1500 к.с. 1KD-FTV (дизель, Hilux / Prado) — "мільйонник", який виживає в найжорсткіших умовах Африки та Близького Сходу навіть при мінімальному обслуговуванні.

2. Nissan — японська класика тюнінгу

RB26DETT (Skyline GT-R R32–R34) — на оригінальних поршнях і шатунах досі видають 800–1000 к.с.

(Skyline GT-R R32–R34) — на оригінальних поршнях і шатунах досі видають 800–1000 к.с. VR38DETT (R35 GT-R) — двигун ручної збірки, який у модифікованих версіях перевищує 2000 к.с. і при цьому зберігає щоденну надійність.

3. Mitsubishi — король ралійних 4-циліндрових

4G63T (Lancer Evolution IV–IX) — залізний блок, міцніший за багато V8. На стокових деталях — 500–600 к.с. без проблем.

(Lancer Evolution IV–IX) — залізний блок, міцніший за багато V8. На стокових деталях — 500–600 к.с. без проблем. 4B11T (Evo X) — алюмінієвий блок, але успадкував генетику попередника і легко тримає 450–700 к.с.

4. Subaru — опозитна легенда

EJ20 / EJ25 (Impreza WRX STI) — незважаючи на "хворобу прокладок ГБЦ", основа двигуна надзвичайно міцна. Багато екземплярів з пробігом 400–500 тис. км досі їздять з 500+ к.с.

(Impreza WRX STI) — незважаючи на "хворобу прокладок ГБЦ", основа двигуна надзвичайно міцна. Багато екземплярів з пробігом 400–500 тис. км досі їздять з 500+ к.с. FA24DIT (новий WRX) — сучасна еволюція з кращим тепловим режимом і ще більшим запасом міцності.

5. Porsche — німецька точність на межі суперкара

Mezger (911 Turbo 996/997) — опозитна "шістка" з сухим картером, яку тюнери розганяють до 800–1000 к.с. без заміни "нутрощів".

(911 Turbo 996/997) — опозитна "шістка" з сухим картером, яку тюнери розганяють до 800–1000 к.с. без заміни "нутрощів". 9A2 Evo (992 Turbo S) — заводські 650 к.с., а після чіп-тюнінгу — 800–900 к.с. з гарантійною надійністю.

6. BMW — від культового N54 до ідеального B58

N54 (335i, 135i, Z4) — перший масовий рядний 6-циліндровий турбомотор BMW, який на стокових турбінах і поршнях тримає 600–700 к.с.

(335i, 135i, Z4) — перший масовий рядний 6-циліндровий турбомотор BMW, який на стокових турбінах і поршнях тримає 600–700 к.с. B58 (M240i, M340i, Supra A90) — усунув усі слабкі місця попередника і зараз вважається одним з найнадійніших та найпотужніших серійних турбомоторів XXI століття. 700–800 к.с. — звичайна цифра для щоденних машин.

7. Volvo — шведські "мільйонники"

B230FT (класичні 740/940 Turbo) та T5 (5-циліндрові 850, S60, V70) — мотори, на яких регулярно долають 600–800 тис. км і навіть 1 млн км.

(класичні 740/940 Turbo) та (5-циліндрові 850, S60, V70) — мотори, на яких регулярно долають 600–800 тис. км і навіть 1 млн км. Після простого чіп-тюнінгу та турбіни побільше видають 400–500 к.с. при пробігу за 500 тис. км.

Якщо ви шукаєте вживаний автомобіль з турбомотором, який не лише доїде до мільйона кілометрів, а й дозволить безболісно вичавити 600–1000 к.с., — обирайте будь-який двигун з цього списку. Ці агрегати вже давно довели, що "турбо" і "надійність" можуть бути синонімами.

