Какие доходы не влияют на получение субсидии: ответ ПФУ

В Украине разъяснили, какие социальные выплаты не влияют на размер субсидии. Пенсионный фонд Украины сообщил, что при назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг часть доходов не будут учитываться, в том числе единовременные выплаты и пособия для отдельных категорий граждан.

Это правило будет действовать и при расчете субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом пишет На Пенсии.

Как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области, в расчет не включаются социальные выплаты, имеющие целевой или разовый характер. Поэтому получающие их украинцы могут претендовать на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, даже имея дополнительные поступления.

К таким доходам относятся помощь при рождении или усыновлении ребенка, вознаграждение женщинам с почетным званием "Мать-героиня", государственная помощь детям-сиротам и тем, кто лишен родительской опеки, а также выплаты на детей под опекой или попечительством. Не учитываются также компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц, выплаты по программе "муниципальная няня", социальная помощь с надбавкой по уходу за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью I группы подгруппы А.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Кроме того, в доходы не включаются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива или сжиженного газа, временная помощь детям, оставшимся без родительской опеки (в частности в рамках программы "Ребенок не один"), а также другие выплаты, определенные постановлением Кабмина №632.

В Пенсионном фонде напомнили, что право на субсидию имеют граждане, которые не могут самостоятельно платить коммунальные услуги из-за низких доходов. Подать заявление можно онлайн через портал ПФУ или лично в отделениях социальной защиты населения.

Новое разъяснение призвано упростить процедуру оформления субсидий и предотвратить ситуации, когда люди теряют государственную поддержку из-за формальных оснований.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.