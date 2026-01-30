Какие модели электромобилей самые популярные в Украине

Электромобили в Украине уверенно укрепляют свои позиции и становятся все более популярными среди водителей. В 2025 году на украинских дорогах появилось более 110 тысяч автомобилей с электрическим приводом, причем львиная доля этого прироста пришлась на подержанные авто, завезенные из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром". Основу рынка сформировали именно импортируемые б/у машины, которые остаются наиболее доступным вариантом для украинцев.

Что известно о рынке электрокаров в 2025 году

По итогам года в Украине было зарегистрировано более 110,2 тысяч электромобилей (BEV). Активнее всего электрокары регистрировали в таких регионах страны:

Львовская область - 16 427 авто, из них 91% составляют подержанные;

- 16 427 авто, из них 91% составляют подержанные; Киев - 13 588 авто, доля подержанных - 59%;

- 13 588 авто, доля подержанных - 59%; Киевская область - 8 621 авто (69% б/у);

- 8 621 авто (69% б/у); Днепропетровская область - 8 404 авто (70% б/у);

- 8 404 авто (70% б/у); Ровенская область - 6 083 авто, из которых 92% - авто с пробегом.

Самые популярные модели

В сегменте новых электромобилей в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях наибольший спрос имел Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине первенство завоевал BYD Song Plus, тогда как в Ровенской области лидером среди новых моделей стал BYD E2.

Что касается б/у электрокаров, завезенных из-за границы, безусловным фаворитом украинцев стала Tesla Model Y. Именно эту модель чаще всего регистрировали в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

В то же время в Ровенской области наиболее популярным подержанным электромобилем остался Nissan Leaf, традиционно пользующийся стабильным спросом благодаря доступности и простоте обслуживания.

