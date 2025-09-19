Какие последствия ожидают военнообязанного за отказ от уплаты штрафа ТЦК

Лицо, нарушившее правила военного учета, обязано уплатить штраф, наложенный постановлением территориального центра комплектования. Если же решение ТЦК будет проигнорировано, дело будет передано в Государственную исполнительную службу, которая применит принудительные меры.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины. Там объяснили: если военнообязанный признал факт правонарушения, но не уплатил штраф в течение 40 дней, далее наступают правовые последствия.

В этом случае возможно блокирование банковских счетов, арест имущества или транспорта, а также внесение должника в Единый реестр.

