Які наслідки очікують військовозобовʼязаного за відмову від сплати штрафу ТЦК

Якщо військовозобов’язаний визнав факт правопорушення, але не сплатив штраф протягом 40 днів, далі настають правові наслідки

Особа, яка порушила правила військового обліку, зобов’язана сплатити штраф, накладений постановою територіального центру комплектування. Якщо ж рішення ТЦК буде проігнороване, справу передадуть до Державної виконавчої служби, яка застосує примусові заходи.

Про це повідомляло Міністерство оборони України. Там пояснили: якщо військовозобов’язаний визнав факт правопорушення, але не сплатив штраф протягом 40 днів, далі настають правові наслідки.

У такому разі можливе блокування банківських рахунків, арешт майна чи транспорту, а також внесення боржника до Єдиного реєстру.

