Какие выплаты будут получать участники боевых действий в 2026 году

В Украине для участников боевых действий предусмотрены социальные гарантии. Они определены законодательством и включают пенсионное обеспечение, денежные выплаты и ряд льгот.

Главный принцип состоит в том, что уровень дохода УБД не может быть ниже установленного государством минимума. Об этом сообщает ПФУ.

Минимальная пенсия для УБД в 2026 году

С января 2026 года общий размер пенсионных выплат для участников боевых действий не может быть менее 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

То есть государство гарантирует повышенный минимальный уровень пенсии вне зависимости от других надбавок или дополнительных выплат.

Как оформить пенсию участнику боевых действий

Чтобы назначить пенсию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление. Сделать это можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

почтой;

онлайн через электронный портал Пенсионного фонда

Какие документы нужны

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

трудовую книжку;

удостоверение участника боевых действий;

справку об участии в боевых действиях;

документы, подтверждающие стаж (военный билет, контракты, дипломы и т.п.);

справку о заработной плате – при необходимости.

Какие еще выплаты и льготы предусмотрены

Кроме пенсии, участники боевых действий имеют право на:

единовременную денежную помощь в случае инвалидности в результате войны;

льготное медицинское обслуживание;

трудовые гарантии и преимущества при трудоустройстве;

бесплатный или льготный проезд в транспорте;

скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также законодательством предусмотрено право УБД на получение земельного участка.

Что важно помнить

Участникам боевых действий следует своевременно оформлять документы и знать свои законные права, чтобы в полной мере пользоваться государственной поддержкой

