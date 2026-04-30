Какова стоимость света с 1 мая: обнародованы тарифы для населения

Кабинет Министров принял решение не изменять действующий тариф на электроэнергию для населения. Следовательно, бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВтч. Такая цена будет действовать, по меньшей мере, до осени.

Об этом сообщает Правительственный портал. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, тариф в размере 4,32 грн за кВтч будет оставаться в силе до 1 октября 2026 года. В то же время, для граждан, которые используют электроэнергию для отопления жилья, предусмотрены льготные условия.

С 1 октября по 30 апреля для них будет действовать специальный тариф — 2,64 грн за кВтч при употреблении до 2000 кВтч в месяц. Если этот объем будет превышен, за избыточное потребление придется платить по стандартной ставке – 4,32 грн за кВтч.

С началом мая завершается отопительный сезон, потому временно прекращается действие льготного тарифа для домохозяйств с электроотоплением.

Пока такие потребители платят 2,64 грн за кВт·ч, однако после завершения сезона отопления расчет снова будет осуществляться по общему тарифу — 4,32 грн за кВт·час.

Напомним, в Украине выросли коммунальные услуги.

