Когда в украинском языке нужно употреблять слово "военный", а когда "военный"

Часто в украинском языке возникают ситуации, когда слова схожи по написанию, но имеют совершенно разное значение. Это может быть вызвано как незнанием правил написания, так и влиянием русского языка, что приводит к образованию калек.

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Одной из таких пар слов "воєнний" и "військовий", и портал "Украинский интерес" поделился правилом, которое поможет определить, какое слово использовать в конкретных ситуациях.

Хотя слова "воєнний" и "військовий" схожи по написанию, они имеют совершенно разные значения. Чтобы избежать путаницы во время написания, существует простое правило, которое поможет запомнить отличия. Слово "військовий" используется, когда речь идет обо всем, что связано с вооруженными силами (военная служба, военная часть, военный билет). С другой стороны, "воєнний" указывает на все, что касается войны и военных событий (военные действия, военный период, военная победа).

Следует отметить, что есть исключения, когда можно употреблять как "військовий", так и "воєнний". Эти исключения относятся к таким словам, как блок, союз, суд, суд, диктатура, помощь, история, машина, наука, промышленность, стратегия, тактика, теория, столкновение, искусство, расходы, потребности, условия и цели.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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