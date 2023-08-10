Кто крайний или последний?: Авраменко рассказал, как правильно задать вопрос в очереди

Как правильно спросить в очереди кто крайний или кто последний

Известный языковед Александр Авраменко продолжает делиться своими открытиями и советами по правильному употреблению слов и словосочетаний в украинском языке.

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В эфире программы "Завтрак с 1+1" он рассмотрел вопрос о правильной формулировке вопроса "кто крайний" или "кто последний" в очереди. Эта тема всегда была объектом обсуждений, и в этот раз языковой эксперт дал четкое разъяснение.

По его объяснениям, выражение "кто крайний" некорректно, поскольку в украинском языке правильно сказать "кто последний в очереди".

"Многие люди избегают употребления слова "последний", из-за его отрицательного значения - худший среди группы, ничтожный или плохой. Однако это неправильное избегание, поскольку главное значение слова "последний" заключается в том, что оно обозначает заключительный элемент чего-то - будет это ряд предметов , событий или действий. С другой стороны, слово "крайний" указывает на что-то, что находится на краю, на грани чего-то", – разъяснил Авраменко.

Для наглядного примера языковед привел слово "название": в зависимости от точки зрения, с которой смотреть на буквы этого слова, следует употреблять соответственно выражение "крайняя" – когда речь идет о крайней букве "а", и "последняя" – когда речь идет о конечной букве "а". Поэтому, спрашивая о последнем или крайнем состоянии в очереди, следует пользоваться формулировкой "кто последний в очереди", а не "кто крайний".

Напомним, ранее Авраменко обратил внимание на недостатки использования аббревиатуры "б/у" в рекламе товаров и объяснил, как правильно перевести "секонд хенд" на украинский язык.

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