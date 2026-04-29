Кто получит соцвыплату 6500 гривен в мае

С мая 2026 года в Украине стартует новая единовременная выплата для детей с инвалидностью. Семьи, проживающие в прифронтовых регионах, смогут получить пособие в размере 6500 гривен.

Об этом пишет "Эспрессо". Соответствующее решение правительство приняло в апреле. Средства будут начисляться одному из законных представителей ребенка с инвалидностью подгруппы А. Деньги будут поступать на тот же банковский счет, на который уже перечисляются социальные выплаты.

Помощь предусмотрена для семей, проживающих в следующих областях:

Черниговский

Днепропетровской

Донецкой

Харьковской

Херсонской

Николаевской

Одесский

Сумской

Запорожский

Получателей будут определять автоматически на основе государственных реестров. Информация о начислениях будет отправлена через приложение "Действие" или другие доступные каналы связи.

Важное условие: выплату получат только семьи, которые не пользовались программой "Зимняя поддержка" в сезоне 2025/2026.

Какие еще изменения в соцвыплатах вводятся с 1 мая

С мая также изменяются правила оказания помощи внутренне перемещенным лицам.

В частности:

выплаты для детей ВПЛ будут вновь назначаться независимо от дохода семьи, если заявление подать до 1 мая;

появится возможность повторно обратиться за помощью после превышения доходного лимита;

после 1 мая выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления;

максимальный срок получения пособия продлят до пяти периодов.

Кроме того, государство упрощает оформление социальной поддержки для семей с детьми через ЦНАПы и местные общины.

Какие программы уже действуют в 2026 году

Ранее в этом году уже были введены новые виды помощи:

увеличены выплаты при рождении ребенка - до 50 тысяч гривен;

ежемесячная поддержка - до 7 тысяч гривен;

программа "Если" — до 8 тысяч гривен.

