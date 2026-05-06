Льготы и доплаты пенсионерам с большим стажем: на что могут рассчитывать ветераны труда в мае

В мае 2026 г. в Украине продолжают действовать социальные гарантии для людей пенсионного возраста с большим трудовым стажем и статусом ветерана труда. Такие граждане могут рассчитывать как на льготы, так и на дополнительные выплаты.

Кто может получить статус ветерана труда

Звание ветерана труда в Украине не присваивается автоматически только за большой стаж — оно регулируется законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других престарелых".

Статус могут получить граждане, отвечающие хотя бы одному из условий:

имеют государственную награду СССР, в том числе медаль "Ветеран труда";

имеют инвалидность I или II группы, только 15 лет стажа и уже получают пенсию;

имеют значительный общий трудовой стаж: не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и уже находящихся на пенсии;

работали во вредных или тяжелых условиях (примерно 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин).

Какие льготы доступны ветеранам труда

Лица со статусом ветерана труда имеют право на ряд социальных преимуществ, среди которых:

освобождение от уплаты земельного налога;

возможность получения льготного кредита на жилье;

бесплатное подключение стационарного телефона;

внеочередное медицинское обслуживание и обеспечение лекарством;

ежегодные профилактические медосмотры и консультации врачей;

санаторно-курортное лечение на льготных условиях или безвозмездно;

первоочередное обеспечение жильем, земельными участками или строительными материалами;

право обслуживаться в медучреждениях, где человек лечился до выхода на пенсию;

дополнительные оплачиваемые дни отпуска (вне очереди и до 14 дней);

безвозмездное зубопротезирование (с определенными ограничениями).

Также предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов труда и членов их семей (супруги/супруга, детей до 18 лет) в пределах установленных норм.

В то же время, большинство льгот предоставляются при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает определенного государством порога.

Доплаты за сверхурочный стаж

Кроме льгот, в 2026 г. предусмотрена доплата за избыточный страховой стаж. Она составляет 1% от прожиточного минимума за каждый год сверх нормы.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 грн, поэтому доплата за один дополнительный год стажа — примерно 25,95 грн.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", такая надбавка назначается:

женщинам - если стаж превышает 30 лет;

мужчинам – если стаж превышает 35 лет.

Начисление производится автоматически через Пенсионный фонд Украины, без необходимости подавать дополнительные заявления. Если человек продолжает работать после ухода на пенсию, окончательный перерасчет осуществляется после завершения трудовой деятельности и обновления расчетных показателей.

