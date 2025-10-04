Максимальный стаж и пенсия: что ждет тех, кто проработал 42 года

При начислении пенсии принимается во внимание только подтвержденный официальный стаж. Заверенный документально, в том числе записями в трудовой книжке.

Размер выплат зависит не только лишь от продолжительности трудового пути. Важную роль играет и уровень официального дохода, отмечает 24 канал.

Попробуем произвести ориентировочный расчет, исходя из следующих данных:

средний заработок составил 10 тысяч гривен;

человек оформляет пенсию по общим правилам.

Следует подчеркнуть: 42 года страхового стажа вполне достаточно, чтобы получить право на выход на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Читайте также: Выход на пенсию под вопросом: кого "тормозит" Пенсионный фонд и какие шансы в судах

При выходе на заслуженный отдых в 60 лет, размер ежемесячной выплаты составит примерно 4,7 тысячи гривен.

Выход на пенсию в 63 года обеспечит несколько большую выплату. При 42 годах стажа и доходе 10 тысяч гривен она составит примерно 5,6 тысяч гривен в месяц.

Наиболее выгодным вариантом является выход в 65 лет – тогда пенсия достигнет около 6,1 тысяч гривен.

Следует отметить, что все указанные суммы рассчитаны с помощью пенсионного калькулятора.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев с октября пересчитают пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!