Нужно ли идти на ВЛК военнообязанному, уже имеющему отсрочку: ответ юриста

Военнообязанные граждане, уже имеющие официально оформленную отсрочку от мобилизации или действующее бронирование, не должны направляться на прохождение военно-врачебной комиссии. Обязанность проходить ВЛК в таких случаях отсутствует.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат АБ "Романа Сацика" Мария Ганина. По словам юристки, процедура медицинского осмотра не распространяется на лиц, уже завершивших оформление отсрочки или официально забронированных работодателем. Такие военнообязанные не подлежат направлению ВЛК.

Она объясняет, что для большинства военнообязанных вывод ВЛК действует в течение одного года. В то же время, бронирование работника осуществляется в электронном формате, подтверждение поступает оперативно, и прохождение медкомиссии в этом случае не требуется.

Вместе с тем, адвокат обращает внимание на важный нюанс. Если мужчина имеет законные основания для отсрочки, но не состоит на военном учете, обращение в ТЦК обязательно. В такой ситуации алгоритм действий выглядит следующим образом: постановка на учет, прохождение ВЛК, после чего официальное оформление отсрочки.

Также бывают ситуации, когда бронирование уже находится в процессе оформления, но отсрочка еще не зафиксирована документально. В этот так называемый переходный период человека могут направить на ВЛК. В то же время, по словам Марии Ганиной, если у гражданина есть законные основания для отсрочки, его обычно не мобилизуют.

Отдельно адвокат напоминает, что статус "ограниченно подходящий" исключение. Лица с таким статусом обязаны были повторно пройти ВЛК в соответствии с обновленными требованиями законодательства.

Что делать, если все же настаивают на прохождении ВЛК

Теоретически от прохождения комиссии можно отказаться, однако на практике это сложный и длительный путь. При наличии законных оснований отсрочки человек может настаивать на своем праве, но тогда придется обжаловать действия или бездействие ТЦК, обращаться с жалобами в высшие органы и быть готовым к затяжному процессу.

В то же время адвокат успокаивает: в реальной практике лиц, имеющих основания для отсрочки, как правило, не мобилизуют. В своей работе она еще не сталкивалась со случаями, когда человека призывали на службу, несмотря на законное право на отсрочку.

