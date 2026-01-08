Многодетные родители могут потерять отсрочку: в чем причина

В 2025-2026 годах в Украине завершился масштабный процесс синхронизации государственных информационных баз, в результате которого статусы военнообязанных стали пересматриваться автоматически. Это привело к тому, что часть многодетных родителей может потерять право на отсрочку от мобилизации не только из-за реальных нарушений, но и из-за технических сбоев или формальных несоответствий в данных.

Об этом сообщают Экономические новости Украины. После объединения реестров ДРАЦС, Министерства юстиции и военного учета проверка семейного положения и оснований для отсрочки проходит без участия должностных лиц. Алгоритм анализирует данные в режиме реального времени и не учитывает объяснений или обстоятельств — любое заблуждение или расхождение в реестрах может автоматически изменить статус военнообязанного.

Даже одноразовая задержка с выплатой алиментов или неточность в документах может привести к потере отсрочки и переводу лица в категорию "пригодный". В 2026 году ключевым условием сохранения отсрочки для многодетных родителей есть полная финансовая дисциплина.

Законодательство предусматривает, что:

минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет составляет 3471 грн;

наличие долга свыше 10 400 грн или просрочка платежей более чем на 90 дней автоматически лишает права отсрочки;

задолженность, продолжающаяся более года, дополнительно влечет штраф в размере 20%.

По предварительным оценкам под действие этих норм могут попасть до 20 тысяч многодетных мужчин.

Кто рискует потерять отсрочку

Наиболее уязвимыми оказались следующие группы:

родители детей от разных браков, имеющих долг по алиментам перед одной из семей;

мужчины, воспитывающие пасынков или падчериц, если биологический отец не лишен родительских прав;

владельцы удостоверений многодетной семьи, данные которых не были своевременно обновлены в соцслужбах;

родители, фактически содержат детей, но не имеют соответствующего судебного решения.

Информационная система "Оберег" круглосуточно сверяет данные с реестром должников. При обнаружении нарушения статус меняется автоматически, без предварительного уведомления. Даже после полного погашения задолженности обновление информации может занять до двух недель.

Юристы советуют хранить все платежные документы и справки исполнительной службы, ведь они могут стать решающим доказательством в случае ошибочного аннулирования отсрочки.

