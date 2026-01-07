Мокрый снег и дожди: прогноз погоды в Украине на 7 января.

В среду, 7 января, в Украине еще не прогнозируют сильные морозы, однако погода будет неустойчивой: практически по всей территории страны ожидаются осадки. В западных областях, где температура опустится ниже нуля, выпадает снег, иногда интенсивный.

В других регионах будет преобладать плюсовая температура, а осадки будут проходить в виде дождя или мокрого снега. В столице в течение дня сохранится пасмурная погода. Ночью температура опустится до -2°, днем близится к 0°, ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидромицентр.

Во Львове среда пройдет под сплошной облачностью: ночью около -5°, днем -1°, прогнозируют сильный снег. Похожая ситуация будет и в Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком - ночью до -5°, днем около -1°, снег. В Ивано-Франковске, Ужгороде и Черновцах осадки будут интенсивнее, с сильными снегопадами.

В Виннице температура будет колебаться от -3° до +1° днем, возможен мокрый снег с дождем. В Житомире ночью -3°, днем -1°, преимущественно будет снижаться. В Чернигове синоптики прогнозируют от -3 до +1° и смешанные осадки.

Центральные области встретят день с плюсовыми температурами. В Черкассах ночью около +2°, днем до +4°, ожидается дождь. В Кропивницком температура повысится от +2° ночью до +7° днем, также дождь. В Полтаве будет пасмурно, +2°…+4°, осадки в виде дождя.

На юге страны сохранится более теплая погода. В Одессе, Херсоне и Николаеве ночью около +5, днем до +9, прогнозируют дожди. В Запорожье температура будет +5° ночью и около +7° днем, возможен небольшой дождь.

На северо-востоке в Сумах температура будет колебаться от +2° ночью до +4° днем, ожидается мокрый снег и дождь. В Харькове ночью около +3°, днем до +5°, возможны небольшие осадки. В Днепре прогнозируют +2° ночью и до +7° днем с дождем.

В Крыму, в частности в Симферополе, будет пасмурно, температура будет держаться в пределах +8...+10°, дождь. На востоке, в Краматорске и Северодонецке, будет преобладать облачная погода: ночью около 0…+1, днем +3…+4, без существенных изменений температурного фона.

