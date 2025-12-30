Морозы до 14 градусов и штормовой ветер: прогноз погоды на Новый год

В конце года и начале января в Украине ожидается резкое похолодание из-за поступления новой воздушной массы арктического происхождения. К стране приближается очередной холодный фронт, который принесет настоящую зимнюю погоду.

Вторник, 30 декабря, станет переходным периодом между относительно мягкими температурами и сильными морозами. В ночь на этот день температура снизится до -2...-6 градусов, а днем будет колебаться в пределах +1...+3 градуса. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В течение дня возможны небольшие осадки в виде снега, а на дорогах будет образовываться гололедица. Также синоптики предупреждают об усилении ветра. Он будет северо-западное и западное направления и будет порывистым. В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Черниговской порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Самые ощутимые морозы прогнозируются в канун Нового года и в первый день 2026-го. В ночь на 31 декабря и 1 января температура воздуха будет опускаться до –7…–14 градусов, а днем будет составлять –2…–7 градусов. Холод будет сопровождаться снегом и сильным ветром, что будет усиливать ощущение мороза.

По прогнозам Натальи Диденко, постепенное потепление в Украине ожидается не раньше 3 января.

