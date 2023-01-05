На горе в Средней Азии после схода лавины пастух нашел древнегреческое послание царя, выцарапанное на камне (фото)

В горах у реки Алмоси в Средней Азии нашли послание на древнегреческом языке из 23 букв

Камень с древнегреческим посланием, высеченным на скалах, недавно обнаружили на горе в Таджикистане.

Об этом пишет Greek Reporter. Экспертизу провел ученый Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана Бобомулло Бобомуллоев. После более тщательного анализа оказалось, что наскальные надписи действительно написаны на древнем языке. Они размещались в крайней северной части ущелья у правого притока реки Алмоси в очень живописном месте, известном среди местного населения как Ходжа Мафрадж.

Гравюры греческим письмом в Бактрийском регионе этой области читают: "ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ", что переводится как "Это… царя царей, Вима Такту".

Археологи обычно не имеют возможности открывать новые достопримечательности в Таджикистане из-за его природных ландшафтов. Особенно тяжело идентифицировать памятники в труднодоступных горных районах. Однако местные жители выполняют работу и сообщают археологам о своих находках.

Местный пастух Сангинов Хайтали, сделавший находку, сказал, что впервые, когда он посетил этот район, он нашел еще больше. Из-за схождения лавин обломки с надписями упали к подножию скалы. Сохранившаяся часть высечена на плоской поверхности скалы в три строки, где размещено 23 буквы.

Второй камень с надписями

Ранее, археологи впервые нашли свинцовую грамоту времен Руси, которая была найдена во время экспедиции в Хмельницкой области на раскопках Полонного.

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