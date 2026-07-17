На какие рейсы Укрзализныци необходимы печатные билеты

В Украине электронные билеты на поезда уже стали привычным форматом, однако на отдельных международных маршрутах пассажирам все еще нужно иметь бумажный посадочный документ. На большинстве внутренних рейсов для посадки достаточно показать электронный билет на смартфоне – печатать его не нужно.

В то же время, для ряда международных направлений действуют другие правила. Об этом напомнили в " Укрзализныце ".

В частности, на маршрутах в Австрию и Венгрию пассажиры должны иметь с собой распечатанный билет. Это связано с требованиями местных железнодорожных служб и пограничных органов, которые при проверке ставят на проездных документах соответствующие отметки и используют их для ведения статистики и оформления отчетности.

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Обязательно распечатать билет нужно для следующих поездов:

№009К Киев - Будапешт;

№010К Будапешт - Киев;

№749Д Киев - Вена;

№149Д Вена - Киев;

№140Д Чоп - Вена;

№146Д Чоп - Вена;

№143Д Вена - Чоп.

На всех других маршрутах, в частности большинства международных, достаточно предъявить электронный билет с QR-кодом на смартфоне или другом мобильном устройстве. При посадке проводник сканирует его с помощью мобильного терминала контроля документов или POS-терминала.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

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