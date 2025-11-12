На любой вкус и кошелек: топ зарядных станций, которые спасут в период блекаута

Подробный анализ портативных электростанций разных типов поможет рассчитать, сколько времени они могут обеспечивать питание бытовых приборов первой необходимости.

POWERPLANT PP-425 Стоимость от 7 999 грн

Это ультрабюджетная модель, фактически является большим павербанком с розеткой. Ее емкость составляет 148 Вт·ч, а мощность – 200 Вт (пиковая нагрузка до 300 Вт). Литий-ионный аккумулятор рассчитан на примерно 500 циклов зарядки. Восстановление заряда от электросети длится около 4,5 часов.

Станция имеет одну розетку на 220 В, но выдает модифицированную синусоиду, поэтому не подходит для чувствительной техники. Оснащена двумя портами USB-A (QuickCharge 3.0, 18 Вт) и двумя портами USB-C (18 Вт и 30 Вт PD).

Емкости хватит, чтобы питать ноутбук мощностью 50 Вт около двух с половиной часов или зарядить его два-три раза. Небольшой телевизор будет работать до двух часов. Мощности мало для холодильника, микроволновки или обогревателя.

ECOFLOW RIVER 3 Plus Стоимость от 13 999 грн

Эта станция имеет емкость 268 Втч и мощность 600 Вт с поддержкой X-Boost до 1200 Вт. Ее аккумулятор LiFePO4 рассчитан более чем на 3000 циклов подзарядки. Полностью заряжается от сети всего за один час.

Модель оснащена одной розеткой 220 В, портами USB-A, USB-C и автомобильным прикуривателем на 12 В. Станция выдает чистую синусоиду, поэтому подходит для любой техники.

Она может питать ноутбук в течение 4-5 часов, телевизор – около двух с половиной часов, холодильник – до трех часов. В режиме X-Boost возможно кратковременное подключение микроволновки или фена, но заряд иссякнет за 15–20 минут.

CHOETECH Power Station Black Стоимость от 18 999 грн

Это сбалансированная станция среднего класса с емкостью 512 Втч и мощностью 800 Вт (пиковая нагрузка до 1600 Вт). Аккумулятор LiFePO4 обеспечивает тысячи циклов работы. Заряжается от сети через два часа.

Устройство имеет одну розетку 220 В, два порта USB-A (QC 3.0), три порта USB-C и автомобильный разъем. Есть встроенный фонарик.

С такой емкостью станция может питать ноутбук до девяти часов или телевизор до четырех с половиной. Холодильник будет работать около семи часов, а микроволновка — до получаса.

GENKI GK-800 Стоимость от 20 900 грн

Компактная станция мощностью 800 Вт (до 1600 Вт в режиме X-Boost) с емкостью 512 Вт·ч и аккумулятором LiFePO4 более чем на 3000 циклов. Полностью заряжается через полтора часа.

Имеет три порта USB-C (один мощный 100 Вт и два по 20 Вт), два порта USB-A (QC 3.0, 18 Вт) и LED-фонарик.

Станция способна питать ноутбук до восьми часов, телевизор – около пяти, холодильник – несколько часов.

IMPRESSION UAPower UA1201LFP Стоимость от 26 199 грн

Модель украинского бренда имеет емкость 1120 Втч и мощность 1200 Вт (пиковая нагрузка до 2400 Вт). Аккумулятор LiFePO4 выдерживает до 5000 циклов. Заряжается через полтора часа.

Устройство оснащено двумя розетками 220 В, тремя портами USB-A и тремя USB-C (один мощностью 100 Вт).

Она может питать ноутбук более 18 часов, телевизор – до 10 часов, холодильник – до 15 часов, микроволновку – до 50 минут.

ECOFLOW DELTA 3 Стоимость от 37 999 грн

Мощная модель с емкостью 1024 Втч и мощностью 1800 Вт, с возможностью кратковременного повышения до 2400 Вт. Использует аккумулятор LiFePO4 более чем на 4000 циклов. Заряжается от 0 до 100 процентов за 56 минут.

Оснащена четырьмя розетками 220 В, двумя портами USB-A (18 Вт) и двумя USB-C (100 Вт).

Может обеспечивать работу холодильника в течение 12–14 часов, обогревателя или фена до 40 минут, ноутбука — более 16 часов.

BLUETTI Elite 200 V2 Стоимость от 45 999 грн

Это мощная станция с номинальной мощностью 2600 Вт (пиковой – 3900 Вт) и емкостью 2073,6 Вт·ч. Аккумулятор LiFePO4 выдерживает до 6000 циклов. Заряжается за 1,4 часа, а до 80 процентов – всего за 1,1 часа.

Имеет две розетки 220 В, два порта USB-A (15 Вт), два порта USB-C (100 Вт) и автомобильный разъем.

Может питать ноутбук более 30 часов, телевизор – до 21 часа, фен – примерно полтора часа.

OPTONICA PS-9421 Стоимость от 67 499 грн

Модель имеет мощность 2000 Вт и емкость 2096 Вт·ч. Использует аккумулятор LiFePO4.

Оснащена четырьмя розетками 220 В, четырьмя портами USB-A, двумя портами USB-C (по 100 Вт), LED-фонарем и функцией беспроводной зарядки.

Может питать телевизор около 21 часов или ноутбук более 32 часов. Позволяет одновременно подключать несколько больших приборов.

OUKITEL P5000E PRO Стоимость от 84 999 грн

Одна из мощнейших станций с емкостью 5120 Вт·ч и мощностью 4000 Вт. Аккумулятор LiFePO4 выдерживает 5000 циклов подзарядки. До 80 процентов заряжается за полтора часа.

Имеет пять розеток 220 В, четыре порта USB-A (два обычных и два с поддержкой Quick Charge 3.0) и два USB-C по 100 Вт.

Может одновременно питать холодильник, микроволновку, фен и обогреватель. Заряда хватит для работы холодильника более 34 часов, телевизора – более 51 часа, ноутбука – примерно 78 часов.

ANKER SOLIX F3800 Стоимость от 119 999 грн

Это флагманская модель с мощностью 6000 Вт (пиковая нагрузка до 9000 Вт) и емкостью 3840 Вт·ч. Использует аккумулятор LiFePO4 с ресурсом более 3000 циклов. Полная зарядка длится около 1,3 часов.

Имеет шесть розеток 220 В, два порта USB-A и три порта USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Может обеспечить работу обогревателя около двух с половиной часов, фена – более двух часов, микроволновки – до четырех часов. Для ноутбука заряда хватит почти на 60 часов.

