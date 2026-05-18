На них не стоит тратиться: топ ненадежных кроссоверов

Независимая американская организация Consumer Reports опубликовала новый рейтинг надежности кроссоверов среднего класса. В исследовании отмечается, что в пятерку наименее надежных моделей не попал ни один электромобиль.

Об этом пишет avtomangal. Худший результат в сегменте продемонстрировал Jeep Grand Cherokee, набравший всего 29 баллов из 100 возможных. Далее в антирейтинге разместились Mazda CX-70 и ее плагин-гибридная версия – обе с показателем 32 балла. На четвертом месте оказался Nissan Murano (41 балл), а замыкает пятерку Volkswagen Atlas Cross Sport с результатом 43 балла.

Специалисты объясняют низкие оценки, прежде всего, проблемами с электроникой, программным обеспечением и работой трансмиссий. В частности, владельцы нового Jeep Grand Cherokee часто жалуются на сбои блока управления двигателем, некорректную работу электронных помощников водителя и рывки коробки передач.

В случае Nissan Murano снижение рейтинга связано с недостатками новой девятиступенчатой трансмиссии, работающей вместе с турбодвигателем. Также на оценку повлияли сервисные кампании из-за проблем с тормозными суппортами и камерами заднего вида. Водители дополнительно сообщают о зависании цифровой приборной панели и сбоях мультимедийной и климатической систем.

Аналитики обращают внимание, что отсутствие электромобилей среди аутсайдеров может свидетельствовать о более высокой надежности электрических силовых установок с меньшим количеством механических компонентов. В то же время традиционные гибриды также демонстрируют стабильные показатели качества. Лидером в классе эксперты называют Toyota, модели которой традиционно входят в число самых надежных.

Все данные Consumer Reports основаны на опросах сотен тысяч автовладельцев. Организация также самостоятельно покупает автомобили для тестов у дилеров и не сотрудничает с производителями или рекламными структурами, чтобы сохранить независимость оценок.

