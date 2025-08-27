На заметку автолюбителям: какие кроссоверы стали самыми популярными в 2025 году

Кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидерство на мировом рынке. Данные продаж в США за первые шесть месяцев 2025 только подтверждают эту тенденцию.

Subaru Forester с результатом почти 96 тысяч проданных авто запер первую десятку, тогда как Jeep Grand Cherokee с показателем около 100 тысяч машин оказался выше. Ford Explorer, переживший обновление, сохранил стабильный спрос с более чем 104 тысячами покупателей. Несмотря на падение интереса на 22%, Nissan Rogue обнаружил более 109 тысяч владельцев. Об этом пишет mmr.net.

Hyundai Tucson, напротив, продемонстрировал рост почти на четверть и разошелся тиражом более 113 тысяч авто. У Chevrolet сразу две модели показали отличный результат: доступный Trax стал настоящим бестселлером с почти 120 тысячами проданных машин, а Equinox превысил отметку в 129 тысяч.

В тройку лидеров вошла Tesla Model Y, избранная более 150 тысячами американцев, даже несмотря на падение спроса. Honda CR-V установила абсолютный рекорд, разойдясь в количестве более 212 тысяч авто. А первое место в очередной раз досталось Toyota RAV4, добившейся результата в 239 тысяч проданных машин, подтвердив статус самого популярного SUV в США.

Эксперты прогнозируют, что появление нового поколения RAV4 в 2026 году еще больше укрепит позиции японского производителя и позволит модели сохранить звание бестселлера.

