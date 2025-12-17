Надежные и бюджетные: топ качественные японские кроссоверы

Имея бюджет до 15 тысяч долларов, на вторичном рынке вполне реально подобрать японский кроссовер, отличающийся выносливостью, не требующий частых визитов в сервис и спокойно переносящий значительные пробеги. Подбор надежного б/у кроссовера обычно предполагает определенные компромиссы, однако автомобили японских брендов традиционно остаются среди самых надежных вариантов.

Они привлекают простотой конструкции, длинным ресурсом основных агрегатов и умеренными затратами на обслуживание, отмечает издание Ampercar.

Одним из самых удачных выборов специалисты называют Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот кроссовер давно зарекомендовал себя как "неубиваемый": бензиновые двигатели без капитального ремонта способны преодолевать от 250 до 400 тысяч километров, а антикоррозионная защита кузова остается на высоком уровне даже после лет эксплуатации.

Не менее привлекательным вариантом является Mazda CX-5 первого поколения. Модель совмещает экономные бензиновые силовые установки с ресурсом более 300–350 тысяч километров и надежную коробку передач. Дополнительным бонусом стали современные системы помощи водителю, которые и сегодня смотрятся актуально.

Также в список рекомендованных моделей вошел Nissan Qashqai первого поколения. Его главное преимущество – прочная и хорошо настроенная подвеска, приспособленная к непростым дорожным условиям. Даже с солидным пробегом этот кроссовер сохраняет предполагаемую управляемость и не доставляет серьезных хлопот владельцу в ежедневном пользовании.

