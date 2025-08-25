Названы ТОП-5 недорогих автомобилей для города, которые редко попадают на СТО

На вторичном автомобильном рынке в Украине компактные городские авто всегда пользуются хорошим спросом. Они отличаются экономичностью, удобством в парковке и нечастыми обращениями в сервисы.

Специалисты подготовили список из пяти проверенных моделей, которые идеально подходят для ежедневных поездок и доступны по цене. Об этом пишет сайт "Твоя машина".

1. Toyota Yaris

Компактный хэтчбек с надежным бензиновым двигателем, который без труда проходит 300 тыс. км. В Украине можно найти модели 2008–2012 годов выпуска по цене 6–7 тыс. долларов (250–293 тыс. грн).

2. Honda Jazz

Автомобиль с просторным салоном и надежным двигателем 1.4. Он не создает проблем владельцу даже после 200 тыс. км пробега. На вторичном рынке цена стартует от 6,5 тыс. долларов (272 тыс. грн).

3. Hyundai i10

Компактный, но надежный. Его 1,1-литровый силовой агрегат легко поддается ремонту, но владельцы редко сталкиваются с поломками. Средняя стоимость – 5,5–6 тыс. долларов (230–251 тыс. грн). Подвеска автомобиля хорошо себя показывает даже на украинских дорогах.

4. Skoda Fabia

Fabia второго поколения – одна из самых популярных бюджетных моделей. Двигатели MPI считаются чрезвычайно надежными. Цена моделей 2009–2012 годов колеблется от 6 до 7,5 тыс. долларов (250–314 тыс. грн). Автомеханики рекомендуют обращать внимание только на состояние ходовой части.

5. Kia Picanto

Небольшой хэтчбек с базовым атмосферным двигателем. Имеет низкий расход топлива и небольшие затраты на обслуживание. Цены на рынке стартуют от 5 тыс. долларов (209 тыс. грн). Это один из лучших вариантов для города в этом классе.

Специалисты единодушно утверждают, что основными факторами долговечности автомобиля являются своевременное техобслуживание и использование качественного топлива. Выбор модели из этого списка поможет владельцу снизить вероятность неожиданных расходов и наслаждаться поездками без лишних забот.

