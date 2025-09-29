Не стоит тратить деньги: какие недостатки у компактных кроссоверов

Несмотря на популярность из-за доступной цены и маневренности, компактные кроссоверы имеют ряд недостатков, на которые часто обращают внимание водители. Самые большие из них касаются безопасности, мощности двигателя и ограниченного объема багажника.

Об этом пишет SUV News.

Безопасность По данным IIHS, смертность в ДТП на малых автомобилях выше, чем на более крупных моделях. Современные системы безопасности значительно улучшили защиту, но физика остается против компактных машин при серьезном столкновении. Кроме того, из-за большего клиренса компактные кроссоверы имеют более высокий риск опрокидывания.

Мощность двигателя В городе такие авто подходят хорошо, но на трассе двигатели объемом 1,2–2,5 л часто оказываются недостаточно динамичными. К примеру, Chevrolet Trax 2025 с 1,2-литровым турбомотором мощностью 137 л.с. разгоняется от 0 до 100 км/ч более чем за 9 секунд, что может не устроить любителей активной езды.

Ограниченный багажник Компактные размеры ограничивают грузоподъемность. Багажник Nissan Kicks имеет не более 400 литров, что меньше, чем у многих универсалов. Поэтому семьи, которые часто путешествуют, предпочитают среднеразмерные кроссоверы.

Несмотря на эти недостатки, компактные кроссоверы остаются лидерами продаж благодаря доступности и удобству. Однако перед покупкой следует оценить, удовлетворяют ли они ваши потребности с точки зрения безопасности, мощности и емкости.

