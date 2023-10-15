Не существует "охранников", "IT-шников" и "пожарных": Как правильно называть профессии на украинском языке
Как правильно называются профессии на украинском языке
Некоторые российские профессиональные термины находятся в активном употреблении в Украине и часто произносятся неверно, используя суржиковые формы.
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24 канал дает пояснения относительно правильного названия представителей определенных профессий. Это важный шаг в содействии корректному употреблению украинского языка и сохранению лингвистической идентичности страны.
- врач – лікар;
- спасатєль – рятувальник;
- учітєль – вчитель, учитель;
- водітєль – водій;
- сварщик – зварщик, зварювальник;
- охранник – охоронець;
- строїтєль – будівельник;
- шахтьор – шахтар;
- IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;
- головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий) – головнокомандувач;
- військовий (рос. – военный) – військовик;
- пожежний (рос. – пожарный) – пожежник;
- робочий (рос. – рабочий) – робітник;
- вчений (рос. – ученый) – науковець;
- портний (рос. – портной) – кравець;
- поліцейський – поліціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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