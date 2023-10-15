Не существует "охранников", "IT-шников" и "пожарных": Как правильно называть профессии на украинском языке

Как правильно называются профессии на украинском языке

Некоторые российские профессиональные термины находятся в активном употреблении в Украине и часто произносятся неверно, используя суржиковые формы.

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24 канал дает пояснения относительно правильного названия представителей определенных профессий. Это важный шаг в содействии корректному употреблению украинского языка и сохранению лингвистической идентичности страны.

врач – лікар; спасатєль – рятувальник; учітєль – вчитель, учитель; водітєль – водій; сварщик – зварщик, зварювальник; охранник – охоронець; строїтєль – будівельник; шахтьор – шахтар; IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець; головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий) – головнокомандувач; військовий (рос. – военный) – військовик; пожежний (рос. – пожарный) – пожежник; робочий (рос. – рабочий) – робітник; вчений (рос. – ученый) – науковець; портний (рос. – портной) – кравець; поліцейський – поліціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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