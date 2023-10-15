Не існує "охоронників", "IT-шніків" та "пожежних": Як правильно називати професії українською мовою

Деякі російські професійні терміни знаходяться в активному вживанні в Україні і часто вимовляються невірно, використовуючи суржикові форми.

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24 канал надає пояснення щодо правильної назви представників певних професій. Це важливий крок у сприянні коректному вживанню української мови та сприянні збереженню лінгвістичної ідентичності країни.

врач – лікар; спасатєль – рятувальник; учітєль – вчитель, учитель; водітєль – водій; сварщик – зварщик, зварювальник; охранник – охоронець; строїтєль – будівельник; шахтьор – шахтар; IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець; головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий) – головнокомандувач; військовий (рос. – военный) – військовик; пожежний (рос. – пожарный) – пожежник; робочий (рос. – рабочий) – робітник; вчений (рос. – ученый) – науковець; портний (рос. – портной) – кравець; поліцейський – поліціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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