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Не существует "охранников", "IT-шников" и "пожарных": Как правильно называть профессии на украинском языке

Игорь Романько

Как правильно называются профессии на украинском языке

Некоторые российские профессиональные термины находятся в активном употреблении в Украине и часто произносятся неверно, используя суржиковые формы.

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24 канал дает пояснения относительно правильного названия представителей определенных профессий. Это важный шаг в содействии корректному употреблению украинского языка и сохранению лингвистической идентичности страны.

  1. врачлікар;
  2. спасатєльрятувальник;
  3. учітєльвчитель, учитель;
  4. водітєльводій;
  5. сварщикзварщик, зварювальник;
  6. охранникохоронець;
  7. строїтєльбудівельник;
  8. шахтьоршахтар;
  9. IT-шникIT-івець, ІТ-фахівець;
  10. головнокомандуючий (рос. – головнокомандующий)головнокомандувач;
  11. військовий (рос. – военный)військовик;
  12. пожежний (рос. – пожарный)пожежник;
  13. робочий (рос. – рабочий)робітник;
  14. вчений (рос. – ученый)науковець;
  15. портний (рос. – портной) кравець;
  16. поліцейськийполіціянт. Мовознавці радять віддавати перевагу саме формі "поліціянт", оскільки частку -ей – використовують у російських словах, а українській мові вона не властива.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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