Недешевое удовольствие: сколько денег нужно на обеспечение ребенка до 5 лет

Расходы на ребенка становятся одним из главных финансовых вопросов в семье уже с момента его рождения. Родители стремятся дать малышу все самое лучшее: полезное питание, комфорт, развитие и приятные впечатления.

Как объясняет психологиня Любовь Земельская, финансовые возможности семей очень разнятся: кто-то ограничивается только самым необходимым, другие вынуждены брать кредиты, а некоторые пытаются компенсировать нехватку внимания дорогими подарками или развлечениями. Она советует искать баланс, чтобы ребенок получал нужное для развития, но без того, чтобы семья оказалась в финансовой ловушке.

Финансовая консультантка Елена Коник уточнила, что основные расходы для детей до пяти лет приходятся на подгузники, медицинское обслуживание, питание, одежду, детский сад и игрушки. В среднем родителям нужно планировать от 8 до 12 тысяч гривен в месяц. Если учесть дополнительные занятия — логопеда, плавание или кружки, а также качественные игрушки, бюджет растет еще на 5–7 тысяч.

В то же время эксперты отмечают: самое ценное для ребенка этого возраста — не деньги, а время, проведенное вместе с родителями. Ни одна игрушка не заменит прогулок, совместного чтения или ежедневного общения.

