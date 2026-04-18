Неявка в ТЦК: могут ли заблокировать банковские счета

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине для военнообязанных действуют усиленные правила ответственности за нарушение военного учета и уклонение от призыва. Речь идет не только о штрафных санкциях, но и о возможных дополнительных ограничениях, в частности, объявления в розыск или арест имущества.

В некоторых случаях может возникнуть вопрос блокирования банковских счетов в случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В Министерстве обороны уточняют, что такие меры возможны только в рамках исполнения решения о привлечении лица к административной ответственности.

"Да, но если придется выполнять постановление о привлечении человека к административной ответственности", - отметили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности блокирования счетов.

Как на самом деле происходит блокировка счетов

Юристы и официальные разъяснения свидетельствуют, что сам факт неявки в ТЦК не приводит автоматически к аресту средств. Банковские счета могут быть заблокированы только в том случае, если наложенный штраф не был уплачен в установленный срок.

ТЦК не имеет полномочий напрямую обращаться в банки с требованием ограничить доступ к средствам. Это возможно только после запуска процедуры принудительного исполнения решения.

Этапы процедуры

Механизм выглядит следующим образом:

за нарушение правил военного учета (ст. 210-1 КУоАП) ТЦК налагает штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен;

после вынесения постановления у гражданина есть 15 дней для добровольной оплаты;

если штраф не уплачен в срок, материалы передаются в Государственную исполнительную службу;

исполнитель открывает производство и может наложить арест на банковские счета.

Фактически арест средств производит именно исполнительная служба, а не ТЦК или банки напрямую.

