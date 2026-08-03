Незнакомый номер звонит: как проверить абонента через Viber

Если звонит незнакомый номер, проверить, кому он принадлежит, можно через Viber. В ряде случаев мессенджер показывает имя или никнейм абонента — даже если его нет в списке контактов.

Алгоритм простой: откройте Viber, введите номер, с которого поступил звонок, и нажмите "Написать". Если владелец номера зарегистрирован в мессенджере и не закрыл профиль от посторонних, приложение отобразит его имя или никнейм.

Отдельно в Viber работает функция "Идентификация абонентов". Она позволяет распознавать часть незнакомых номеров без необходимости сохранять их в телефонной книге. Сервис сверяет входящий номер со своей базой данных и, если находит совпадение, показывает информацию о звонящем.

База формируется на основе контактных данных, которые пользователи предоставляют во время работы с мессенджером. Благодаря этому Viber распознаёт часть неизвестных номеров и помогает решить, стоит ли отвечать.

Впрочем, функция работает не всегда. Если номера нет в базе, абонент скрыл данные в настройках конфиденциальности или звонок идёт через сторонние сервисы — информация может не появиться.

Несмотря на это, встроенный инструмент Viber остаётся удобным способом проверить незнакомый номер и снизить риск ответа на нежелательные или потенциально мошеннические звонки.

Viber — не единственный инструмент для идентификации незнакомых номеров. Одним из наиболее популярных альтернативных решений является приложение TrueCaller, располагающее собственной масштабной базой данных с сотнями миллионов номеров по всему миру. Оно автоматически определяет входящие звонки и помечает потенциальных спамеров ещё до того, как вы возьмёте трубку. Владельцы смартфонов на Android могут воспользоваться встроенной функцией Google "Идентификация абонента и защита от спама" — она интегрирована в стандартное приложение "Телефон" и не требует отдельной установки. На iPhone аналогичную роль выполняют поддерживаемые Apple приложения для фильтрации звонков, в частности Hiya или CallApp. Ещё один быстрый способ — просто вписать номер в поисковую строку Google: нередко он фигурирует в отзывах о мошенниках или на страницах компаний.

Используя Viber для идентификации незнакомцев, важно понимать и обратную сторону — что о вас видят другие. При регистрации в мессенджере пользователь привязывает номер телефона, а имя и фото профиля по умолчанию могут быть доступны всем, кто ищет этот номер в приложении. Чтобы ограничить видимость своих данных, нужно зайти в настройки Viber, открыть раздел "Конфиденциальность" и отрегулировать, кто может видеть фото профиля, статус "онлайн" и другую информацию — выбрав между "Все", "Мои контакты" или "Никто". Также в разделе "Учётная запись" можно управлять тем, отображается ли ваш профиль в результатах поиска по номеру. Эти простые настройки помогут защитить личные данные и не стать объектом нежелательного внимания со стороны посторонних лиц.