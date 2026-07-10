Никитюк о западном восприятии кино: почему украинцев не видят победителями

Режиссёр и сценарист Марися Никитюк рассказала об особенностях восприятия украинской военной реальности на Западе. В интервью Укринформу она отметила: "Есть проблемы с восприятием в культурном поле именно военной реальности, как будто наше право на активную защиту отрицается".

Прямые военные месседжи, по наблюдению Никитюк, плохо воспринимаются этой аудиторией. Нередко можно услышать, что люди хотят видеть "войну без войны". Дескать, война для них — нечто далёкое, а то, что это "центральная история в Европе сейчас", — многих пугает.

"Так что нужно найти подход к восприятию Западного мира", — сказала режиссёр.

На Западе, по её словам, готовы воспринимать гражданских украинцев как жертв, но не как сильных людей, героев, которые борются. "Так что это моя такая миссия — найти звучание для нашей силы, чтобы европейцы видели нас и победителями тоже", — заявила Никитюк.

Именно на это направлен её будущий художественный фильм "Ной", рассчитанный на украинскую и зарубежную аудиторию. Главный герой — айтишник, которого вынуждают стать воином. Через эту историю режиссёр хочет показать: украинская армия состоит из людей всех слоёв общества, а противостояние российской агрессии является народным.

"В контексте… построения международной дипломатии через искусство важно формировать и отстаивать мысль, что мы защищаемся. И большинство тех, кто сейчас вынужден и продолжает бороться физически за независимость нашей страны, — это бывшие гражданские люди, которые никак не планировали становиться военными", — объяснила Никитюк.

Режиссёр добавила, что этот месседж должен быть понятен европейским зрителям.

Проект фильма "Ной" Марисі Никитюк отобрали в престижную продакшн-программу Карловарского международного кинофестиваля — KVIFF Central Stage. Фестиваль проходит с 3 по 11 июля.

Никитюк — не единственный украинский режиссёр, сознательно работающий на международную аудиторию. Документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", получивший "Оскар" в 2024 году, показал: западный зритель способен воспринять украинскую трагедию во всей её жестокости — но это снова была история жертвы, а не борца. Схожую проблему фиксирует и режиссёр Лукас Долега, чьи работы об украинских военных регулярно отклоняют на крупных фестивалях с формулировкой "слишком прямолинейный месседж". Часть украинских кинематографистов выбирает другой путь — вплетать военную тематику в жанровое кино или личные драмы, чтобы "смягчить" восприятие. Никитюк, напротив, настаивает на сохранении активной позиции героев, не жертвуя ею ради фестивального успеха.

Программа KVIFF Central Stage, в которую попал "Ной", является одной из наиболее престижных копродукционных площадок в Центральной и Восточной Европе. Отбор в неё предполагает несколько этапов: сначала команда фестиваля рассматривает заявки со всего региона, оценивая сценарий, потенциал международного проката и готовность проекта к копродукции. По данным организаторов, в 2025 году на участие в программе претендовали десятки проектов, и "Ной" вошёл в финальную группу участников, которая традиционно не превышает 10–12 работ. Для украинского кино участие в KVIFF Central Stage открывает прямой доступ к европейским продюсерам и дистрибьюторам, что критически важно для финансирования полнометражных проектов в условиях военного времени.