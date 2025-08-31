Новые правила для украинцев: какая страна Евросоюза изменяет условия въезда

С 1 сентября в Латвии начнут действовать обновленные правила пересечения границы для иностранцев. Они коснутся, в частности, украинцев и жителей государств, которые не являются членами ЕС, НАТО, ОЭСР, а также не принадлежат к Швейцарии или Бразилии.

Сообщается, что Латвия требует от граждан стран, не входящих в ЕС, заполнять электронную форму на портале eta.gov.lv минимум за двое суток до прибытия. Это правило распространяется также на лиц, пересекающих страну транзитом, пишет издание LRT.

Обновленные правила распространяются и на украинцев, имеющих временную защиту или вид на жительство в одной из стран ЕС.

В форме необходимо указать цель поездки, планируемую продолжительность пребывания, маршрут, адрес проживания, а также информацию о службе в госорганах или участии в избирательных процессах. Важно, чтобы анкету заполнял лично человек, а не другое лицо от его имени.

После внесения данных в форму подтверждение приходит на указанный электронный адрес автоматически. Дополнительного разрешения получать не придется. В то же время игнорирование заполнения анкеты может обернуться штрафом до 2000 евро.

"Проверки могут проводиться не только на границе, но и внутри страны, если органы безопасности обнаружат потенциальные угрозы. Эти изменения направлены на усиление безопасности, но могут затруднить передвижение для многих путешественников", – отмечается в сообщении.

