Обвал церкви в Эфиопии: погибли по меньшей мере 30 человек, 200 получили ранения (фото, видео)

В Эфиопии произошла трагедия: по меньшей мере 30 человек погибли, а более 200 получили ранения в результате обвала лесов в церкви во время религиозного праздника. Инцидент произошел в церкви Арети Мариам в районе Менджар Шекнора, расположенном в 70 километрах от столицы Аддис-Абебы. С

Об этом сообщает BBC. По словам инспектора полиции Ахмеда Гебееху, на праздничную службу собрались тысячи человек, когда на них внезапно свалились строительные конструкции.

Возраст погибших колеблется от 25 до 80 лет, однако власти не исключают, что количество жертв может возрасти, ведь под завалами все еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются, а часть тяжелораненых уже доставили в столичные больницы.

Очевидцы рассказывают, что все произошло неожиданно, а среди присутствующих паника заставила людей бросаться в разные стороны, спасая жизнь.

Правительство Эфиопии выразило глубокие соболезнования семьям погибших и отметило необходимость строгого соблюдения правил безопасности во время строительства. В то же время, отмечается, что в стране нормы охраны труда часто игнорируются, из-за чего подобные обвалы случаются довольно часто.

