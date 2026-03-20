От сиреневого до фиолетового: простой способ окрашивания яиц на Пасху дома

Чай каркаде известен как натуральный краситель, но результат окрашивания яиц всегда получается немного непредсказуемым. Скорлупа может приобретать различные оттенки — от нежного сиреневого до глубокого серо-фиолетового.

Цвет зависит от качества чая, его сорта и изготовителя. Об этом пишет Yasensvit.

Советы перед приготовлением

Лучше всего использовать белые яйца – на них цвет проявляется ярче.

Для равномерного окрашивания предварительно очистите скорлупу – протрите спиртом, содовым раствором или губкой.

Подготовьте место, где яйца будут сохнуть (салфетки или подставки).

Избегайте эмалированной посуды, поскольку она может изменить цвет красителя.

Процесс состоит из двух этапов: сначала готовится чай и варятся яйца, а затем происходит сама покраска.

Ингредиенты

яйца - 6 шт.

чай каркаде – 4 ст. л.

уксус - 1 ст. л.

Как готовить

Засыпьте каркаде в кастрюлю, залейте примерно литром воды и доведите до кипения. Снимите с огня и оставьте настой охлаждаться. Отдельно отварите яйца вкрутую. Перед этим извлеките их из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. После варки переложите яйца в холодную воду, чтобы они остыли. Процедите через сито чай и перелейте в удобную емкость. Добавьте к настою уксус. Опустите в жидкость яйца и оставьте примерно на 2 часа. Периодически проверяйте цвет. Если яйца не полностью покрыты жидкостью – переворачивайте их для равномерного окрашивания. Через 2 часа достаньте яйца и высушите. Для более насыщенного оттенка можно повторно погрузить его в настой еще на 1–2 часа.

Читайте также: Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания пасхальных яиц с пеной для бритья

Полезные советы

Если желаемый цвет появился раньше, яйца можно вынуть и просушить.

Чтобы получить разные оттенки, оставляйте яйца в отваре на разное время.

Особенно эффектно смотрится сочетание нескольких цветов – от светлых до насыщенных темных оттенков.

В результате вы получите оригинальные пасхальные пасхальные яйца с естественной, стильной окраской, которые точно украсят праздничную корзину.

Предлагаем также приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

