От сиреневого до фиолетового: простой способ окрашивания яиц на Пасху дома
Чай каркаде известен как натуральный краситель, но результат окрашивания яиц всегда получается немного непредсказуемым. Скорлупа может приобретать различные оттенки — от нежного сиреневого до глубокого серо-фиолетового.
Цвет зависит от качества чая, его сорта и изготовителя. Об этом пишет Yasensvit.
Советы перед приготовлением
- Лучше всего использовать белые яйца – на них цвет проявляется ярче.
- Для равномерного окрашивания предварительно очистите скорлупу – протрите спиртом, содовым раствором или губкой.
- Подготовьте место, где яйца будут сохнуть (салфетки или подставки).
- Избегайте эмалированной посуды, поскольку она может изменить цвет красителя.
Процесс состоит из двух этапов: сначала готовится чай и варятся яйца, а затем происходит сама покраска.
Ингредиенты
- яйца - 6 шт.
- чай каркаде – 4 ст. л.
- уксус - 1 ст. л.
Как готовить
- Засыпьте каркаде в кастрюлю, залейте примерно литром воды и доведите до кипения. Снимите с огня и оставьте настой охлаждаться.
- Отдельно отварите яйца вкрутую. Перед этим извлеките их из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.
- После варки переложите яйца в холодную воду, чтобы они остыли.
- Процедите через сито чай и перелейте в удобную емкость.
- Добавьте к настою уксус. Опустите в жидкость яйца и оставьте примерно на 2 часа.
- Периодически проверяйте цвет. Если яйца не полностью покрыты жидкостью – переворачивайте их для равномерного окрашивания.
- Через 2 часа достаньте яйца и высушите. Для более насыщенного оттенка можно повторно погрузить его в настой еще на 1–2 часа.
Полезные советы
- Если желаемый цвет появился раньше, яйца можно вынуть и просушить.
- Чтобы получить разные оттенки, оставляйте яйца в отваре на разное время.
- Особенно эффектно смотрится сочетание нескольких цветов – от светлых до насыщенных темных оттенков.
В результате вы получите оригинальные пасхальные пасхальные яйца с естественной, стильной окраской, которые точно украсят праздничную корзину.
