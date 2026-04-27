Отсрочка по инвалидности: сколько будет продолжаться и как оформить

Отсрочка от мобилизации, оформленная по инвалидности, действует столько времени, на сколько официально установлен сам статус инвалидности. Если в приложении "Резерв+" указана более ранняя дата завершения, это обычно связано с техническим сроком действия очередного этапа мобилизации.

После его продления отсрочка должна быть возобновлена автоматически. Об этом сообщает портал " Юристы.UA ".

Как работает отсрочка по инвалидности

Отсрочка является законным основанием для непризыва во время военного положения, если военнообязанный отвечает требованиям законодательства.

Одним из оснований ее получения является установленная инвалидность. В таком случае право на отсрочку фактически сохраняется в течение всего срока справки или решения об инвалидности.

Почему у "Резерв+" может быть другая дата

К юристам обратился мужчина, имеющий оформленную отсрочку из-за инвалидности до 2028 года, однако в системе была указана дата завершения - 1 августа 2026 года.

Специалисты объяснили, что это не означает утрату права на отсрочку. Такая дата часто привязывается к очередному трехмесячному периоду продления военного положения и мобилизации.

Продолжается ли отсрочка автоматически

По словам юристов, после очередного продления мобилизации отсрочка должна обновляться автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что продление происходит каждые три месяца — срок действия военного положения.

Что делать, если отсрочка не обновилась

Если автоматическое продление не произошло, юристы советуют самостоятельно подать запрос:

через приложение "Резерв+";

через ЦНАП;

или обратившись в соответствующий ТЦК для уточнения данных.

Если инвалидность действует, то само право на отсрочку сохраняется независимо от технических дат в системе. Поэтому в случае неточностей следует проверить информацию и при необходимости обновить данные по официальному пути.

