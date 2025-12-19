Ожидается магнитная буря 3 уровня: прогноз на 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, геомагнитная обстановка на Земле постепенно стабилизируется: уровень магнитной бури снизится до спокойного "зеленого" показателя с К-индексом 3. Накануне солнечная активность оставалась значительно выше.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы. Специалисты отмечают, что в течение предыдущих суток скорость солнечного ветра была повышена из-за влияния корональных дыр на Солнце. Однако впоследствии поток заряженных частиц стал ослабевать, что должно привести к нормализации геомагнитных условий.

В то же время ученые предостерегают: прогнозы солнечной активности носят ориентировочный характер, ведь ситуация может меняться достаточно быстро.

Врачи напоминают, что уменьшить негативное влияние магнитных колебаний на самочувствие вполне реально. Для этого советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, выбирать легкую пищу, а также ограничить алкоголь и чрезмерное потребление кофе.

