Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз на 14 января

Сегодня, 14 января 2026 года, геомагнитная активность на Земле заметно ослабеет. Магнитная буря опустится до слабого уровня – К-индекс составит около 4 (зеленый уровень, G0–G1). Скорость солнечного ветра все еще остается повышенной из-за влияния высокоскоростного потока, исходящего из корональной дыры на Солнце.

Это может вызвать кратковременные всплески геомагнитной активности, но общая интенсивность будет постепенно снижаться в течение ближайших нескольких дней. Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Как это влияет на самочувствие

Магнитные бурые, даже слабые, способны влиять на организм человека не только в день пика, но и за 1–2 дня до и после. Наиболее чувствительно реагируют:

метеозависимые люди

лица с хроническими заболеваниями (особенно сердечно-сосудистыми и неврологическими)

те, кто находится в состоянии стресса, недосыпает или имеет нарушение режима дня

Возможные симптомы: головная боль, головокружение, повышенная усталость, сонливость или бессонница, скачки артериального давления, раздражительность, обострение хронических недугов.

Что делать, чтобы легче перенести день

Врачи и метеоэксперты рекомендуют в следующие периоды:

избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок

спать не менее 7–9 часов

пить достаточно чистой воды (1,5–2 л в сутки)

питаться легко и регулярно (больше овощей, фруктов, орехов)

ограничить кофе, энергетики и алкоголь

чаще выходить на свежий воздух и проветривать помещение

контролировать давление (особенно утром и вечером)

иметь под рукой назначенное лекарство, если есть хронические заболевания

