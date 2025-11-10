Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз геомагнитной активности на 11 ноября

С приближением 11 ноября 2025 года специалисты по космической погоде уделяют особое внимание состоянию магнитного поля Земли. Повышенная солнечная активность, в частности, выбросы корональной массы и быстрый солнечный ветер, создают условия для геомагнитных колебаний, которые могут влиять как на работу технических систем, так и на самочувствие людей.

Согласно прогнозам, интенсивность магнитной бури 11 ноября может достигать уровня G1–G2 по международной шкале или иметь К-индекс около 4–5. Об этом сообщает NOAA.

Это означает, что речь идет не об удивительной буре, но все же о заметном возмущении магнитного поля. Некоторые источники указывают на возможность более слабых колебаний — с К-индексом до 3. В любом случае, в этот день следует ожидать незначительного повышения активности, которое, как правило, не влияет на работу техники, но может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Для тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды или магнитного поля, буря может сопровождаться усталостью, раздражительностью, головными болями, слабостью или колебаниями давления. Врачи предупреждают, что даже при К-индексе 4 возможны неприятные ощущения, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами со сном или повышенной нервной возбудимостью. Также возможны снижение концентрации, повышенная сонливость или, напротив, бессонница. Для большинства людей такая буря не опасна, однако может создать кратковременный дискомфорт.

Чтобы легче перенести период повышенной активности, специалисты советуют соблюдать режим сна, спать не менее 7–8 часов, пить достаточно воды и ограничить потребление кофе, энергетиков и алкоголя. В этот день желательно питаться легко, предпочитать овощи, фрукты и рыбу, избегать переутомления, стресса и чрезмерных физических нагрузок. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют контролировать давление и иметь под рукой необходимые лекарства.

