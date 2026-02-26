Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 26 февраля

Геомагнитные бури оценивают по К-индексу – шкале от 2 до 9 баллов. Чем выше показатель, тем интенсивнее может быть возмущение магнитного поля Земли и их влияние на технические системы и самочувствие метеозависимых людей.

В четверг, 26 февраля, прогнозируются умеренные магнитные колебания с К-индексом 4 (желтый уровень). Такой уровень активности считается относительно слабым и обычно не оказывает существенного влияния на организм. Об этом сообщает NOAA.

В пятницу, 27 февраля, ожидается понижение солнечной активности — возможны лишь незначительные возмущения магнитосферы.

В субботу, 28 февраля, ситуация должна стабилизироваться: магнитное поле Земли вернется в спокойное состояние.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут корректироваться, ведь данные обновляются каждые три часа. Наиболее точными считаются расчеты на сутки вперед, тогда как более длинные прогнозы носят предварительный характер.

