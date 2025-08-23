Пенсии для военных: какие бывают виды и как осуществляется начисление

В Украине порядок назначения пенсий для военнослужащих имеет ряд специфических особенностей. Важную роль играет продолжительность службы, которая засчитывается в страховой стаж, а также наличие надбавок за выслугу лет и другие факторы, формирующие итоговый размер пенсии.

Все эти положения закреплены в Законе Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Кроме специальных выплат, начисляемых в соответствии с законом для лиц, уволенных со службы, военные также могут получить пенсию на общих условиях по закону №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким образом, военнослужащим доступны несколько основных видов пенсий:

по возрасту;

за выслугу лет;

в случае инвалидности (как приобретенной во время гражданской жизни, так и связанной с исполнением воинского долга).

В статье 12 закона №2262 определены правила назначения пенсии за выслугу лет. При этом в стаж учитывается каждый месяц службы как три, если военный непосредственно участвовал в боевых действиях и защите государства.

В то же время многие военнослужащие до начала военного положения работали на гражданских должностях, поэтому в их стаж входит как период обычной работы, так и время службы в армии.

Поэтому граждане, мобилизованные в 2022 году, не всегда имеют право на пенсию за выслугу лет. Для получения такого вида обеспечения необходимо иметь не менее 25 лет стажа. К нему могут быть отнесены годы работы в государственных учреждениях, судебных или прокурорских органах.

Относительно пенсии по возрасту, она часто менее выгодна для военных, имеющих право на пенсию за выслугу. В таком случае лицо может выбрать тот вариант, который будет более целесообразным.

Что касается пенсии по инвалидности, то она назначается военным, как правило, еще до достижения пенсионного возраста при наличии оснований, предусмотренных статьями 19–20 закона №2262.

Как служба влияет на страховой стаж

В страховой стаж, дающий право на назначение надбавок или доплат за выслугу лет, засчитывается период прохождения военной службы. Это разъясняется тем, что во время службы работники формально остаются в трудовых отношениях, даже если освобождены от выполнения основной работы. Кроме того, учитывается время пребывания на определенных должностях, которое также влияет на объем стажа для начисления соответствующих доплат.

В то же время, те периоды, когда за военнослужащим не сохранялся средний заработок, не включаются в стаж, ведь отсутствует база для начисления единого социального взноса.

Конечный размер пенсионных выплат зависит не только от продолжительности стажа, но и от заработка военного. Согласно действующим нормам, при исчислении пенсии не учитывается единовременное пособие до 100 тыс. грн, которое выплачивается в период военного положения. В расчет принимают только должностной оклад, надбавки и регулярные доплаты.

