Пенсия по потере кормильца: как оформить и кто имеет право

Семьи погибших или пропавших без вести украинских военнослужащих имеют право на государственную финансовую поддержку в виде пенсии из-за потери кормильца. В 2026 году минимальный размер такой выплаты составляет 5190 гривен.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области. Порядок назначения выплат определен Законом Украины №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Право на пенсию возникает у членов семьи военнослужащего, если он:

получал военную пенсию к моменту смерти;

погиб или умер во время прохождения службы;

умер в течение трех месяцев после увольнения со службы;

умер позже, но причиной смерти стали ранения, контузии, травмы, инвалидность или заболевания, связанные с прохождением военной службы.

Получать такие выплаты могут нетрудоспособные члены семьи погибшего защитника. В частности, это:

дети младше 18 лет;

дети-сироты до 23 лет независимо от учебы;

студенты дневной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет – на весь период обучения;

родители, муж или жена, не заключившие повторный брак и имеющие право на пенсионное обеспечение;

один из родителей, муж, жена, брат, сестра, дедушка или бабушка, если они не работают и осуществляют уход за ребенком погибшего военного до достижения им восьмилетнего возраста.

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Каков размер выплат в 2026 году

Сумма пенсии зависит от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего.

Если защитник погиб при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в размере:

70% от денежного довольствия военного - для одного нетрудоспособного члена семьи;

50% от денежного довольствия — если выплаты получают два или более членов семьи (кроме родителей, мужа или жены).

В случае, если смерть наступила из-за несчастного случая, не связанного с выполнением служебных задач, каждый нетрудоспособный член семьи может получать 30% денежного довольствия умершего.

В то же время, закон гарантирует минимальный размер такой пенсии. Выплата из-за потери кормильца не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 5190 гривен.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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