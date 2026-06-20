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Пенсия по потере кормильца: как оформить и кто имеет право

Цихоцкая Мария

Пенсия по потере кормильца: как оформить и кто имеет право
Семьи погибших или пропавших без вести украинских военнослужащих имеют право на государственную финансовую поддержку

Семьи погибших или пропавших без вести украинских военнослужащих имеют право на государственную финансовую поддержку в виде пенсии из-за потери кормильца. В 2026 году минимальный размер такой выплаты составляет 5190 гривен.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области. Порядок назначения выплат определен Законом Украины №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Право на пенсию возникает у членов семьи военнослужащего, если он:

  • получал военную пенсию к моменту смерти;
  • погиб или умер во время прохождения службы;
  • умер в течение трех месяцев после увольнения со службы;
  • умер позже, но причиной смерти стали ранения, контузии, травмы, инвалидность или заболевания, связанные с прохождением военной службы.

Получать такие выплаты могут нетрудоспособные члены семьи погибшего защитника. В частности, это:

  • дети младше 18 лет;
  • дети-сироты до 23 лет независимо от учебы;
  • студенты дневной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет – на весь период обучения;
  • родители, муж или жена, не заключившие повторный брак и имеющие право на пенсионное обеспечение;
  • один из родителей, муж, жена, брат, сестра, дедушка или бабушка, если они не работают и осуществляют уход за ребенком погибшего военного до достижения им восьмилетнего возраста.

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Каков размер выплат в 2026 году

Сумма пенсии зависит от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего.

Если защитник погиб при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в размере:

  • 70% от денежного довольствия военного - для одного нетрудоспособного члена семьи;
  • 50% от денежного довольствия — если выплаты получают два или более членов семьи (кроме родителей, мужа или жены).

В случае, если смерть наступила из-за несчастного случая, не связанного с выполнением служебных задач, каждый нетрудоспособный член семьи может получать 30% денежного довольствия умершего.

В то же время, закон гарантирует минимальный размер такой пенсии. Выплата из-за потери кормильца не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 5190 гривен.

Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен.

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