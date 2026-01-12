Пенсия участника боевых действий: на какую минимальную сумму можно рассчитывать

В 2025 году минимальная пенсия для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С учетом обязательных надбавок и доплат фактический гарантированный размер выплаты составляет 5528 гривен в месяц.

Если по формуле рассчитанная пенсия получается меньше этой суммы, государство автоматически компенсирует разницу через адресную помощь. Об этом сообщает Кременчуг.today.

Основные доплаты и надбавки для УБД

Участники боевых действий имеют право на ряд ежемесячных и разовых выплат, которые прилагаются к основной пенсии:

Прибавка – 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

Целевая денежная помощь на проживание – 40 гривен ежемесячно;

Разовые выплаты к государственным праздникам (например, ко Дню защитников и защитниц, Дню Независимости и т.п.).

Эти доплаты суммируются с основной пенсией и гарантируют, что выплата не опускается ниже установленного минимума.

Как формируется размер пенсии УБД

Размер пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от двух ключевых факторов:

Страховой стаж (включая льготный зачет службы в зоне боевых действий — 1 месяц = 3 месяца стажа). Денежное довольствие во время службы (зарплата, надбавки, премии, выплаты за звание, должностной оклад и т.п.).

Базовая формула начисления:

При наличии 20 лет службы (женщины) или 25 лет службы (мужчины) – пенсия составляет 65% от денежного довольствия.

За каждый дополнительный год службы сверх нормы прибавляется 3%.

Максимальный размер пенсии не может превышать 70% денежного довольствия.

Пример: если денежное довольствие составляло 20 000 грн, то базовая пенсия за 25 лет службы — 13 000 грн (65%). За 30 лет службы уже 14 000 грн (70%).

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Как оформить пенсию УБД

Назначение пенсии производится через Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

онлайн – через личный электронный кабинет на портале Пенсионного фонда.

Необходимые документы:

паспорт и ИНН;

удостоверение участника боевых действий;

военный билет или справка о прохождении службы;

справка о денежном довольствии (форма №2 или выписка из личного дела).

Если вы уже получаете пенсию по возрасту или выслуге лет, ее можно перечислить с учетом статуса УБД – для этого достаточно подать заявление и удостоверение.

Важно знать

Минимальная гарантированная выплата 5528 грн – это не верхний предел, а именно нижняя планка. Многие УБД с большим стажем и высоким денежным довольствием получают значительно большие суммы.

– это не верхний предел, а именно нижняя планка. Многие УБД с большим стажем и высоким денежным довольствием получают значительно большие суммы. Льготное зачисление стажа (1:3) применяется только к периодам непосредственного участия в боевых действиях.

В случае смены прожиточного минимума (обычно дважды в год) минимальная пенсия УБД автоматически перечисляется.

Если у вас есть статус УБД, но пенсия еще не перечислена с учетом доплат — обратитесь в ближайшее отделение ПФУ или подайте заявление онлайн. Это право гарантировано законом и действует бессрочно.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!