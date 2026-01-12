Пенсия участника боевых действий: на какую минимальную сумму можно рассчитывать
В 2025 году минимальная пенсия для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С учетом обязательных надбавок и доплат фактический гарантированный размер выплаты составляет 5528 гривен в месяц.
Если по формуле рассчитанная пенсия получается меньше этой суммы, государство автоматически компенсирует разницу через адресную помощь. Об этом сообщает Кременчуг.today.
Основные доплаты и надбавки для УБД
Участники боевых действий имеют право на ряд ежемесячных и разовых выплат, которые прилагаются к основной пенсии:
- Прибавка – 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- Целевая денежная помощь на проживание – 40 гривен ежемесячно;
- Разовые выплаты к государственным праздникам (например, ко Дню защитников и защитниц, Дню Независимости и т.п.).
Эти доплаты суммируются с основной пенсией и гарантируют, что выплата не опускается ниже установленного минимума.
Как формируется размер пенсии УБД
Размер пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от двух ключевых факторов:
- Страховой стаж (включая льготный зачет службы в зоне боевых действий — 1 месяц = 3 месяца стажа).
- Денежное довольствие во время службы (зарплата, надбавки, премии, выплаты за звание, должностной оклад и т.п.).
Базовая формула начисления:
- При наличии 20 лет службы (женщины) или 25 лет службы (мужчины) – пенсия составляет 65% от денежного довольствия.
- За каждый дополнительный год службы сверх нормы прибавляется 3%.
- Максимальный размер пенсии не может превышать 70% денежного довольствия.
Пример: если денежное довольствие составляло 20 000 грн, то базовая пенсия за 25 лет службы — 13 000 грн (65%). За 30 лет службы уже 14 000 грн (70%).
Как оформить пенсию УБД
Назначение пенсии производится через Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- онлайн – через личный электронный кабинет на портале Пенсионного фонда.
Необходимые документы:
- паспорт и ИНН;
- удостоверение участника боевых действий;
- военный билет или справка о прохождении службы;
- справка о денежном довольствии (форма №2 или выписка из личного дела).
Если вы уже получаете пенсию по возрасту или выслуге лет, ее можно перечислить с учетом статуса УБД – для этого достаточно подать заявление и удостоверение.
Важно знать
- Минимальная гарантированная выплата 5528 грн – это не верхний предел, а именно нижняя планка. Многие УБД с большим стажем и высоким денежным довольствием получают значительно большие суммы.
- Льготное зачисление стажа (1:3) применяется только к периодам непосредственного участия в боевых действиях.
- В случае смены прожиточного минимума (обычно дважды в год) минимальная пенсия УБД автоматически перечисляется.
Если у вас есть статус УБД, но пенсия еще не перечислена с учетом доплат — обратитесь в ближайшее отделение ПФУ или подайте заявление онлайн. Это право гарантировано законом и действует бессрочно.
