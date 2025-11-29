Пересечение границы с животным: что для этого нужно
Многие украинцы не представляют повседневной жизни без верных четырехлапых компаньонов, а некоторые даже берут их в отпуск или поездки. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе — от отказа во въезде в штрафы или карантин — важно заранее позаботиться о здоровье животного и полном пакете документов. В 2025 году требования остаются стабильными, но требуют тщательной подготовки за 3–6 месяцев.
Об этом сообщает Новости.LIVE. Правила регулируются Регламентом ЕС № 998/2003 (действующим с 1 октября 2004 года), который распространяется на собак, кошек и хорьков (фреток) для некоммерческого перемещения (до 5 животных на человека без цели продажи). Для других животных (птиц, рептилий) действуют национальные нормы стран ЕС — заранее проверьте на сайтах посольств или ветслужб.
Важные ограничения в 2025 году:
- Ввоз щенков и котят до 4 месяцев в ЕС запрещен (кроме некоторых исключений, как транзит).
- В некоторых странах (например, Германия) ограничен ввоз "опасных" пород собак - уточняйте список.
- Некоммерческий въезд: животные должны быть с признаками болезней; максимум 5 голов на путешествующего.
Пошаговая подготовка животного к поездке
Начните за 3–6 месяцев, чтобы избежать спешки. Процедуры проводите в аккредитованных ветклиниках (государственных или частных признанных ЕС).
- Микрочипирование (идентификация) Первый и обязательный шаг – имплантация микрочипа стандарта ISO 11784/11785 (размер 2×12 мм) под кожу. На чип записывают: породу, кличку, страну происхождения, данные о прививках и контактах владельца.
- Где: любая ветклиника (государственная или частная).
- Стоимость: 500–800 грн.
- Важно: чип ставят ко всем прививкам — данные о вакцинации без чипа недействительны.
- Оформление паспорта ЕС. Получить ветеринарный паспорт европейского образца (EU Pet Passport) — единственный документ для фиксации всех медицинских данных.
- Где: исключительно государственные ветклиники или пограничные пункты Госпродпотребслужбы.
- Стоимость: 300–400 грн.
- В паспорте фиксируются: чип, прививка, отделка от паразитов.
- Вакцинация от бешенства Обязательная прививка живой или инактивированной вакциной, сертифицированной ВОЗ (WHO). Животное должно быть не моложе 12 недель.
- Когда: одновременно с паспортом или сразу после чипа; повторять каждые 1–3 года (в зависимости от вакцины).
- Фиксация: в паспорте с печатью и подписью ветеринара.
- Стоимость: 400–600 грн (в зависимости от препарата).
- Тест на антитела к бешенству (Rabies Antibody Test) Анализ крови на наличие антител (титр ≥ 0,5 МЕ/мл) — обязателен для стран высокого риска бешенства, как Украина.
- Когда: не ранее 30 дней после прививки от бешенства и не позднее 3 месяцев до поездки (результат действителен 12 месяцев).
- Где только в лабораториях, аккредитованных ЕС (например, в Киеве — Институт ветмедицины НААН или частные центры с признанием).
- Стоимость: 2500–5000 грн (в зависимости от срочности и лаборатории).
- Результат: фиксируется в паспорте.
- Обработка паразитов За 5–10 дней до выезда: антигельминтные препараты (от глистов) и инсектициды (от блох/клещей).
- Фиксация: в паспорте с датой и названием препарата.
- Стоимость: 200–500 грн.
- Международный ветеринарный сертификат Перед границей: обмен ветеринарного свидетельства Ф-1 на международный сертификат в отделах Госпотребпотребслужбы на границе (список пунктов на сайте dpss.gov.ua).
- Стоимость: бесплатно или минимальная админплата.
- Действительность: 10 дней для наземного транспорта, 4 месяца – для авиа/море.
Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться
Особенности транспортировки
- Самолетом: Проверьте правила авиакомпании (например, Ryanair или Wizz Air – переноска в салоне для животных до 8 кг с контейнером; большие – в грузовом отсеке). Карантин не требуется, если документы в порядке.
- Поездом/автобусом: Животные в переноске (мягкой сумке размером до 45×35×25 см). Привыкайте любимца заранее, чтобы уменьшить стресс – тренируйте в играх или коротких прогулках.
- Автомобилем: Переноска обязательна для безопасности; остановки каждые 2–3 часа для прогулок.
Советы и риски
- Общая стоимость подготовки: 4000–7000 грн. на животное (без транспорта).
- Если животное больное или без чипа – разворот на границе + возможный карантин (до 21 дня).
- Для возвращения в Украину те же документы + ветеринарный контроль на границе.
- Рекомендация: Сохраняйте копии документов в облаке; выбирайте "зеленые" коридоры на границе. Для экзотических животных обращайтесь к CITES (конвенция по торговле видами).
Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!