Перетин кордону з твариною: що для цього потрібно 

Багато українців не уявляють повсякденне життя без вірних чотирилапих компаньйонів, а деякі навіть беруть їх у відпустку чи поїздки. Щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні — від відмови у в'їзді до штрафів чи карантину — важливо заздалегідь подбати про здоров'я тварини та повний пакет документів. У 2025 році вимоги залишаються стабільними, але вимагають ретельної підготовки за 3–6 місяців.

Про це повідомляє Новини.LIVE. Правила регулюються Регламентом ЄС № 998/2003 (чинний з 1 жовтня 2004 року), який поширюється на собак, котів та тхорів (фреток) для некомерційного переміщення (до 5 тварин на особу, без мети продажу). Для інших тварин (птахів, рептилій) діють національні норми країн ЄС — перевірте заздалегідь на сайтах посольств чи ветслужб.

Важливі обмеження у 2025 році:

Ввезення цуценят та кошенят до 4 місяців до ЄС заборонено (крім деяких винятків, як транзит).

У деяких країнах (наприклад, Німеччина) обмежено ввезення "небезпечних" порід собак — уточнюйте список.

Некомерційний в'їзд: тварини не повинні бути з ознаками хвороб; максимум 5 голів на подорожуючого.

Покрокова підготовка тварини до поїздки

Почніть за 3–6 місяців, щоб уникнути поспіху. Процедури проводьте в акредитованих ветклініках (державних або приватних, визнаних ЄС).

Мікрочіпування (ідентифікація) Перший і обов'язковий крок — імплантація мікрочіпа стандарту ISO 11784/11785 (розмір 2 × 12 мм) під шкіру. На чіп записують: породу, кличку, країну походження, дані про щеплення та контакти власника. Де: будь-яка ветклініка (державна чи приватна).

Вартість: 500–800 грн.

Важливо: чіп ставлять ДО всіх щеплень — дані про вакцинацію без чіпа недійсні. Оформлення паспорта ЄС Отримати ветеринарний паспорт європейського зразка (EU Pet Passport) — єдиний документ для фіксації всіх медичних даних. Де: виключно державні ветклініки чи прикордонні пункти Держпродспоживслужби.

Вартість: 300–400 грн.

У паспорті фіксуються: чіп, щеплення, обробки від паразитів. Вакцинація від сказу Обов'язкове щеплення живою або інактивованою вакциною, сертифікованою ВООЗ (WHO). Тварина повинна бути не молодшою 12 тижнів. Коли: одночасно з паспортом або одразу після чіпа; повторювати кожні 1–3 роки (залежно від вакцини).

Фіксація: у паспорті з печаткою та підписом ветеринара.

Вартість: 400–600 грн (залежно від препарату). Тест на антитіла до сказу (Rabies Antibody Test) Аналіз крові на наявність антитіл (титр ≥ 0,5 МО/мл) — обов'язковий для країн "високого ризику" сказу, як Україна. Коли: не раніше 30 днів після щеплення від сказу та не пізніше 3 місяців до поїздки (результат дійсний 12 місяців).

Де: лише в лабораторіях, акредитованих ЄС (наприклад, у Києві — Інститут ветмедицини НААН чи приватні центри з визнанням).

Вартість: 2500–5000 грн (залежно від терміновості та лабораторії).

Результат: фіксується у паспорті. Обробка від паразитів За 5–10 днів до виїзду: антигельмінтні препарати (від глистів) та інсектициди (від бліх/кліщів). Фіксація: у паспорті з датою та назвою препарату.

Вартість: 200–500 грн. Міжнародний ветеринарний сертифікат Перед кордоном: обмін ветеринарного свідоцтва Ф-1 на міжнародний сертифікат у відділах Держпродспоживслужби на кордоні (список пунктів на сайті dpss.gov.ua). Вартість: безкоштовно або мінімальна адмінплата.

Дійсність: 10 днів для наземного транспорту, 4 місяці — для авіа/море.

Особливості транспортування

Літаком: Перевірте правила авіакомпанії (наприклад, Ryanair чи Wizz Air — переноска в салоні для тварин до 8 кг з контейнером; більші — у вантажному відсіку). Карантин не потрібен, якщо документи в порядку.

Перевірте правила авіакомпанії (наприклад, Ryanair чи Wizz Air — переноска в салоні для тварин до 8 кг з контейнером; більші — у вантажному відсіку). Карантин не потрібен, якщо документи в порядку. Потягом/автобусом: Тварини в переносці (м'якій сумці розміром до 45×35×25 см). Звикайте улюбленця заздалегідь, щоб зменшити стрес — тренуйте в іграх чи коротких прогулянках.

Тварини в переносці (м'якій сумці розміром до 45×35×25 см). Звикайте улюбленця заздалегідь, щоб зменшити стрес — тренуйте в іграх чи коротких прогулянках. Автомобілем: Переноска обов'язкова для безпеки; зупинки кожні 2–3 години для прогулянок.

Поради та ризики

Загальна вартість підготовки: 4000–7000 грн на тварину (без транспорту).

Якщо тварина хвора чи без чіпа — розворот на кордоні + можливий карантин (до 21 дня).

Для повернення до України: ті ж документи + ветеринарний контроль на кордоні.

Рекомендація: Зберігайте копії документів у хмарі; обирайте "зелені" коридори на кордоні. Для екзотичних тварин звертайтеся до CITES (конвенція про торгівлю видами).

