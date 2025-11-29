Пересечение границы с животным: что для этого нужно

Многие украинцы не представляют повседневной жизни без верных четырехлапых компаньонов, а некоторые даже берут их в отпуск или поездки. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе — от отказа во въезде в штрафы или карантин — важно заранее позаботиться о здоровье животного и полном пакете документов. В 2025 году требования остаются стабильными, но требуют тщательной подготовки за 3–6 месяцев.

Об этом сообщает Новости.LIVE. Правила регулируются Регламентом ЕС № 998/2003 (действующим с 1 октября 2004 года), который распространяется на собак, кошек и хорьков (фреток) для некоммерческого перемещения (до 5 животных на человека без цели продажи). Для других животных (птиц, рептилий) действуют национальные нормы стран ЕС — заранее проверьте на сайтах посольств или ветслужб.

Важные ограничения в 2025 году:

Ввоз щенков и котят до 4 месяцев в ЕС запрещен (кроме некоторых исключений, как транзит).

В некоторых странах (например, Германия) ограничен ввоз "опасных" пород собак - уточняйте список.

Некоммерческий въезд: животные должны быть с признаками болезней; максимум 5 голов на путешествующего.

Пошаговая подготовка животного к поездке

Начните за 3–6 месяцев, чтобы избежать спешки. Процедуры проводите в аккредитованных ветклиниках (государственных или частных признанных ЕС).

Микрочипирование (идентификация) Первый и обязательный шаг – имплантация микрочипа стандарта ISO 11784/11785 (размер 2×12 мм) под кожу. На чип записывают: породу, кличку, страну происхождения, данные о прививках и контактах владельца. Где: любая ветклиника (государственная или частная).

Стоимость: 500–800 грн.

Важно: чип ставят ко всем прививкам — данные о вакцинации без чипа недействительны. Оформление паспорта ЕС. Получить ветеринарный паспорт европейского образца (EU Pet Passport) — единственный документ для фиксации всех медицинских данных. Где: исключительно государственные ветклиники или пограничные пункты Госпродпотребслужбы.

Стоимость: 300–400 грн.

В паспорте фиксируются: чип, прививка, отделка от паразитов. Вакцинация от бешенства Обязательная прививка живой или инактивированной вакциной, сертифицированной ВОЗ (WHO). Животное должно быть не моложе 12 недель. Когда: одновременно с паспортом или сразу после чипа; повторять каждые 1–3 года (в зависимости от вакцины).

Фиксация: в паспорте с печатью и подписью ветеринара.

Стоимость: 400–600 грн (в зависимости от препарата). Тест на антитела к бешенству (Rabies Antibody Test) Анализ крови на наличие антител (титр ≥ 0,5 МЕ/мл) — обязателен для стран высокого риска бешенства, как Украина. Когда: не ранее 30 дней после прививки от бешенства и не позднее 3 месяцев до поездки (результат действителен 12 месяцев).

Где только в лабораториях, аккредитованных ЕС (например, в Киеве — Институт ветмедицины НААН или частные центры с признанием).

Стоимость: 2500–5000 грн (в зависимости от срочности и лаборатории).

Результат: фиксируется в паспорте. Обработка паразитов За 5–10 дней до выезда: антигельминтные препараты (от глистов) и инсектициды (от блох/клещей). Фиксация: в паспорте с датой и названием препарата.

Стоимость: 200–500 грн. Международный ветеринарный сертификат Перед границей: обмен ветеринарного свидетельства Ф-1 на международный сертификат в отделах Госпотребпотребслужбы на границе (список пунктов на сайте dpss.gov.ua). Стоимость: бесплатно или минимальная админплата.

Действительность: 10 дней для наземного транспорта, 4 месяца – для авиа/море.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Особенности транспортировки

Самолетом: Проверьте правила авиакомпании (например, Ryanair или Wizz Air – переноска в салоне для животных до 8 кг с контейнером; большие – в грузовом отсеке). Карантин не требуется, если документы в порядке.

Проверьте правила авиакомпании (например, Ryanair или Wizz Air – переноска в салоне для животных до 8 кг с контейнером; большие – в грузовом отсеке). Карантин не требуется, если документы в порядке. Поездом/автобусом: Животные в переноске (мягкой сумке размером до 45×35×25 см). Привыкайте любимца заранее, чтобы уменьшить стресс – тренируйте в играх или коротких прогулках.

Животные в переноске (мягкой сумке размером до 45×35×25 см). Привыкайте любимца заранее, чтобы уменьшить стресс – тренируйте в играх или коротких прогулках. Автомобилем: Переноска обязательна для безопасности; остановки каждые 2–3 часа для прогулок.

Советы и риски

Общая стоимость подготовки: 4000–7000 грн. на животное (без транспорта).

Если животное больное или без чипа – разворот на границе + возможный карантин (до 21 дня).

Для возвращения в Украину те же документы + ветеринарный контроль на границе.

Рекомендация: Сохраняйте копии документов в облаке; выбирайте "зеленые" коридоры на границе. Для экзотических животных обращайтесь к CITES (конвенция по торговле видами).

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!