Подростки убили трех человек в мечети в США и покончили жизнь самоубийством: подробности трагедии (фото)

В городе Сан-Диего, штат Калифорния, произошла трагедия в Исламском центре: двое вооруженных подростков открыли стрельбу, в результате чего погибли три человека. После нападения юноши покончили с собой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. По предварительной информации, двое парней в возрасте 17 и 18 лет открыли огонь на территории мечети, убив охранника и еще двух мужчин возле здания. Впоследствии правоохранители обнаружили их тела в автомобиле неподалеку. Следователи считают, что подростки совершили самоубийство, использовав огнестрельное оружие.

В полиции отмечают, что охранник, вероятно, смог предотвратить еще большее число жертв. Начальник полиции Сан-Диего Скотт Уол сообщил, что расследованием нападения занимаются местные правоохранители совместно с ФБР. Инцидент квалифицируется как возможное преступление на почве ненависти. Пока официально не озвучены мотивы нападения и причины, которые могли подтолкнуть подростков к преступлению.

Известно, что примерно за два часа до стрельбы мать одного из юношей обратилась в полицию. Она сообщила, что ее сын, имевший суицидальные наклонности, уехал из дома на ее автомобиле, забрав с собой три единицы оружия. По словам женщины, парень находился вместе с товарищем, а оба были одеты в камуфляж.

После этого полиция приступила к поискам подростков и усилила патрулирование возле торгового центра и школы, где учился один из них. Вскоре поступили сообщения о стрельбе в мечети. По словам Скотта Вола, по вызову оперативно прибыли от 50 до 100 правоохранителей со всего региона. Первые экипажи были на месте уже через четыре минуты после сигнала о нападающем.

Местные телеканалы показали десятки полицейских автомобилей, вооруженных офицеров на крыше мечети и спецназовцев, производивших зачистку территории комплекса. Глава полиции подчеркнул, что во время спецоперации правоохранители не открывали огонь. Полиция также не раскрывает содержание записки, оставленной одним из подростков. Нападение произошло накануне Курбан-байрама и ежегодного хаджа в Мекку — один из главных периодов в мусульманском мире.

Имам и директор Исламского центра Таха Хассан заявил, что община шокирована трагедией. "Мы никогда не переживали ничего подобного. Невозможно смириться с тем, что мишенью стало место молитвы", – сказал он.

