Похолодает и пойдут дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода с 8 сентября

После теплых, почти летних выходных с редкими дождями, в Украине ожидается увеличение осадков и снижение дневной температуры воздуха.

По прогнозу Укргидрометцентра, в начале недели сохранится теплая погода с преимущественно сухими условиями. Кратковременные дожди пройдут в западных и северных областях, а на востоке ожидаются локальные грозы.

В целом температура воздуха днем снизится: на юге будет до +29 градусов. Ночью температура опустится до +11 градусов, что характерно для западных, северных, восточных и центральных регионов.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 сентября

В западных областях ожидается переменная облачность без осадков, однако местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем – от +23 до +26 градусов.

На севере страны также будет переменная облачность, без осадков, но на отдельных участках возможны небольшие дожди. Температура ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем – от +23 до +26 градусов.

В центральных областях также ожидается переменная облачность, без дождей, за исключением местами кратковременных дождей. Ночью температура будет от +11 до +14 градусов, днем – от +23 до +27 градусов.

На юге будет солнечно, с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура составит от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

В восточных областях будет преобладать переменная облачность, с дождями, а местами и с грозами. Температура ночью будет от +13 до +16 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

В Крыму также будет солнечно с переменной облачностью, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, а днем – от +26 до +28 градусов.

Напомним, ранее экологи предупредили, что скоро юг Украины может стать полупустыней.

